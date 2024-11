Une surprise a entouré Beyblade X: XONE cette semaine, car le jeu a été lancé dans le monde entier, mais uniquement en anglais.

FuRyu avait initialement dévoilé le jeu Nintendo Switch en mai. Cependant, cette annonce indiquait uniquement une sortie japonaise. C’est donc une surprise de découvrir, en parcourant le Nintendo eShop, qu’une version anglaise de Beyblade X: XONE est disponible. Le jeu peut être acheté en Amérique du Nord et en Europe. Beyblade X: XONE n’est pas disponible à l’achat en tant que jeu de base seul. Veuillez acheter le bundle Beyblade X: XONE & Season Pass, qui inclut le pass de saison gratuitement.

Préparez-vous à vous amuser, car l’adaptation en jeu de Beyblade X est là ! Vivez des combats intenses de Beyblade dans un stade équipé du célèbre X-celerator Rail de Beyblade X en déclenchant le Xtreme Dash et en utilisant le « Active Gauge » original du jeu. Un nouveau tournoi, le X Championship, se tient à The X. Affrontez des rivaux et renforcez vos liens pour atteindre le sommet de The X !

Combat : Ressentez l’impact de l’accélération extrême dans le stade équipé du X-celerator Rail. Déclenchez des « Attaques » et « Contres » critiques, puis utilisez le « X Skill » pour éjecter votre adversaire avec style ! Personnalisation : La personnalisation prend en compte les X Skills et offre plus de 100 millions de combinaisons possibles ! Combinez librement les pièces et compétences pour configurer votre Beyblade selon vos préférences. Combats en ligne : En ligne, vous pouvez affronter des Bladers du monde entier, à tout moment, n’importe où ! Mesurez-vous aux Bladers du monde entier et visez le sommet.

Beyblade X: XONE est disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch pour 49,99€.