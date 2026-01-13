Amazon a involontairement divulgué l’existence d’une version Nintendo Switch 2 de High On Life 2 en publiant une page produit complète avant toute annonce officielle. Le listing affiche une jaquette finalisée, un prix et surtout une date de sortie fixée au 20 avril 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes sur la plateforme, situation pour le moins inhabituelle pour un portage n’ayant jamais été officiellement confirmé par Squanch Games ou son éditeur.

[MAJ] c’est confirmé ici.

La fenêtre de deux mois séparant la sortie sur autres plateformes prévue le 13 février de cette version Switch 2 semble crédible, correspondant aux délais habituels pour les portages Nintendo nécessitant des optimisations spécifiques.

Le titre sera distribué sous forme de Game-Key Card, rejoignant ainsi la liste croissante de jeux Switch 2 adoptant ce format controversé où la boîte physique ne contient qu’un code de téléchargement plutôt qu’une cartouche. Cette décision s’explique probablement par la taille conséquente du jeu, les coûts de fabrication des cartouches haute capacité rendant économiquement peu viable une production entièrement physique au tarif standard.

Cette révélation survient ironiquement un jour seulement après que Limited Run Games ait annoncé la sortie d’une édition physique du premier High On Life sur Switch 2, créant une synchronicité marketing fortuite. Les fans de la licence peuvent désormais envisager de constituer une collection physique complète de la saga sur la nouvelle console de Nintendo.

High On Life 2 reprend l’action après les événements du premier opus. Le protagoniste a démantelé un cartel intergalactique, sauvé l’humanité de l’extinction et chassé des primes dangereuses aux confins de la galaxie. La vie de chasseur de primes a apporté fortune, gloire et amour, mais l’apparition d’une mystérieuse figure du passé mettant la tête de sa sœur à prix plonge cette existence confortable dans le chaos.

La narration interroge la capacité du héros à tout risquer pour déjouer une conspiration intergalactique menaçant à nouveau l’espèce favorite de tous : les humains. Cette fois, l’adversaire prend la forme d’un conglomérat pharmaceutique maléfique déterminé à apposer des étiquettes de prix sur la vie humaine elle-même. Le commentaire social transparaît à travers l’humour absurde caractéristique de la série, ciblant l’industrie pharmaceutique et la marchandisation de la santé.

Le joueur et son équipe hétéroclite d’inadaptés aliens tirent, poignardent et désormais skatent à travers des mondes magnifiques et dangereux éparpillés dans la galaxie. L’introduction du skateboard constitue la nouveauté mécanique majeure, permettant de kickflipper des flics aliens au visage et de grinder vers la liberté. Cette addition transforme la mobilité et promet des séquences de traversée spectaculaires mêlant gunplay frénétique et acrobaties sur planche.

Les environnements explorables incluent la plus grande convention de la galaxie, un zoo alien exhibant des humains comme attractions, et un luxueux paquebot de croisière futuriste. Cette variété de décors promet des situations comiques exploitant les contrastes entre technologie avancée et comportements absurdes, marque de fabrique de l’humour de la série.

Le combat hyperactif haute-octane déploie un arsenal d’armes aliens charismatiques. Ces flingues parlants dotés de personnalités distinctes ont constitué l’une des signatures du premier jeu, leurs dialogues cyniques et observations sarcastiques accompagnant chaque fusillade. Le casting vocal all-star de comédiens renforce cette dimension humoristique en prêtant leurs voix à un éventail de formes de vie bizarres et subversives.

Le contexte de développement mérite clarification. Le premier High On Life avait été conçu par Justin Roiland, co-créateur de Rick & Morty ayant fondé Squanch Games en 2016. Son empreinte stylistique imprégnait lourdement l’humour du titre. Cependant, Roiland n’est pas impliqué dans cette suite. En 2023, il a démissionné de son poste de CEO suite à des accusations de violence domestique et d’agression sexuelle. Le studio a poursuivi le développement sans lui, soulevant des questions sur la capacité de l’équipe restante à reproduire la voix créative distinctive qui avait défini le premier opus.

High On Life 2 sortira sur d’autres plateformes le 13 février 2026, et apparemment sur Nintendo Switch 2 le 20 avril 2026 selon le listing Amazon.