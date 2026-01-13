Konami et la World Baseball Softball Confederation ont annoncé la fermeture imminente de WBSC eBaseball: Power Pros. Le titre de baseball arcade sera retiré de tous les stores numériques le 30 janvier 2026 à 23h59 JST, tandis que les serveurs en ligne cesseront définitivement de fonctionner le 31 mars 2026 à la même heure. Le mode hors ligne demeurera accessible pour ceux possédant déjà le jeu, préservant une partie de l’expérience au-delà de l’extinction des serveurs.

Cette décision clôt un chapitre inattendu pour la franchise Power Pros, traditionnellement confinée au marché japonais. Le titre avait créé la surprise le 8 février 2023 avec un shadow drop mondial, marquant une ouverture inédite de la série vers l’international. Cette sortie surprise signée Konami représentait un pari ambitieux : démocratiser le baseball arcade stylisé de Power Pros auprès d’une audience globale peu familière avec les subtilités du sport et de la licence.

Le jeu reste actuellement disponible au prix symbolique de 0,99€ sur le Nintendo eShop, offrant une dernière opportunité aux curieux de découvrir l’expérience avant son retrait définitif. Ce tarif dérisoire suggère que Konami et la WBSC souhaitent maximiser l’exposition finale du titre plutôt que d’en tirer des revenus substantiels durant ses dernières semaines d’existence.

Le bilan chiffré témoigne d’une communauté active malgré la niche du baseball numérique. Des millions de parties ont été disputées à travers trois saisons de la WBSC eBaseball Series, démontrant un engagement soutenu des joueurs. Le titre a franchi un cap symbolique en apparaissant sur les scènes compétitives du HUGAN WBSC ePremier12 et des Olympic Esports, légitimant le baseball virtuel comme discipline esportive crédible aux côtés de géants établis comme FIFA ou NBA 2K.

Le message officiel de Konami et de la WBSC exprime une gratitude sincère envers la communauté. « Nous tenons à remercier chaleureusement tous les joueurs qui ont soutenu et apprécié le jeu depuis son lancement en février 2023. Votre passion, créativité et esprit compétitif ont façonné une communauté mondiale enthousiaste et aidé à élever l’engagement de la WBSC envers l’esport à un niveau supérieur. »

Cette fermeture s’inscrit dans la tendance préoccupante des titres en ligne à durée de vie limitée. Trois années d’exploitation peuvent sembler courtes pour un jeu ayant rencontré son public, mais correspondent malheureusement aux cycles économiques contemporains où le maintien de serveurs dédiés représente un coût récurrent difficilement justifiable face à une base de joueurs déclinante. L’absence d’explication détaillée sur les raisons spécifiques de l’arrêt laisse supposer que des considérations financières et stratégiques ont dicté cette décision.

Cependant, les développeurs prennent soin de rassurer les fans : cette fermeture ne signifie nullement l’abandon de l’esport baseball par la WBSC. Le communiqué conclut sur une note optimiste en annonçant la WBSC eBaseball Series 2.0, successeur spirituel promettant de poursuivre l’aventure sous une forme renouvelée. « Bien que ce chapitre se termine, nous sommes déjà enthousiastes à l’idée de vous présenter la WBSC eBaseball Series 2.0. Restez à l’écoute pour le prochain chapitre. Nous avons hâte de vous montrer ce qui arrive. »

Les spécificités de ce projet 2.0 demeurent floues. S’agira-t-il d’une refonte technique de Power Pros corrigeant ses lacunes, d’une suite numérotée, ou d’un titre entièrement différent adoptant une approche radicalement nouvelle du baseball virtuel ? La formulation volontairement vague maintient le suspense tout en confirmant que l’investissement de la WBSC dans l’esport ne fléchit pas malgré cet arrêt.

Pour les joueurs attachés à Power Pros, ces prochaines semaines représentent une dernière opportunité de profiter de l’expérience complète. Après le 30 janvier, seuls ceux ayant téléchargé le jeu pourront y accéder. Après le 31 mars, les modes multijoueurs, classements en ligne et fonctionnalités communautaires disparaîtront définitivement, ne laissant subsister que le contenu solo jouable hors connexion.

