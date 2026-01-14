Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, Nintendo poursuit un travail de fond visant à garantir la compatibilité du catalogue Switch d’origine avec son nouveau matériel. Si la console a été lancée avec un nombre conséquent de jeux Switch 1 pleinement fonctionnels, certains titres présentaient encore des problèmes techniques, voire refusaient tout simplement de se lancer. Au fil des semaines et des mois, le constructeur continue donc d’améliorer la situation afin d’assurer une expérience stable et cohérente sur sa nouvelle plateforme.

Une nouvelle vague de correctifs vient justement d’être déployée, permettant à d’autres jeux d’être officiellement reconnus comme entièrement compatibles avec la Switch 2. C’est notamment le cas de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Ces deux titres, sortis initialement en 2021, souffraient de plantages occasionnels sur le nouveau système hybride. Avec la mise à jour du firmware système 21.2.0, publiée récemment, Nintendo indique avoir résolu les problèmes précédemment identifiés.

Cette correction est désormais confirmée sur la page officielle de recherche de compatibilité logicielle de Nintendo, avec une mention précisant que les soucis détectés auparavant ont été corrigés via une mise à jour en date du 13 janvier 2026. Ces ajustements témoignent de la volonté de Nintendo d’assurer une transition fluide entre les deux générations de consoles, en particulier pour des titres majeurs du catalogue.

Dans le même temps, Nintendo signale l’apparition de nouveaux problèmes de compatibilité concernant Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Les utilisateurs peuvent rencontrer des soucis audio dans certaines zones du jeu. Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée pour le moment quant à un correctif dédié, mais l’éditeur continue de surveiller la situation.