ORANGE POPCORN a lancé les précommandes de Maid of Salvation sur Nintendo Switch avec une réduction spéciale durant la période précédant sa sortie fixée au 28 janvier 2026. Cet action RPG rapide plonge les joueurs dans un monde de dark fantasy où une domestique du purgatoire combat pour sauver des âmes perdues, le tout développé par le studio à l’origine de HunterX.

Shizuka, maid du Purgatoire, a reçu une mission spéciale de la Surveillante du Sanctuaire. Elle franchit le Portail vers un Purgatoire envahi par les Démons avec pour objectif d’apporter le Salut aux âmes égarées. Mais son périple révèle progressivement que la salvation en laquelle elle croyait, ainsi que la vérité même de ce monde, s’avère bien plus complexe et tortueuse qu’imaginé. Cette découverte déstabilisante forme le cœur narratif de l’aventure, transformant une quête apparemment noble en interrogation philosophique sur la nature du bien et du mal.

Le combat constitue le pilier central de l’expérience, mêlant épées, armes à feu et Arts Secrets dans un système profond et satisfaisant aux commandes précises. Cette variété d’approches permet de façonner son propre style de combat selon les préférences tactiques. L’action riche combine exploration et large éventail de techniques : esquive, garde, Parade, Attaque Sournoise et mouvements en chaîne orchestrent un ballet martial fluide récompensant timing et créativité.

Les confrontations contre plus de vingt boss redoutables exigent une précision stratégique. Chaque adversaire impose d’exploiter pleinement les Objets et Arts Secrets acquis durant l’exploration, transformant ces duels en puzzles tactiques où la préparation et l’adaptation déterminent la victoire. Les patterns d’attaque variés obligent à maîtriser l’arsenal complet plutôt que de s’appuyer sur une seule approche sécurisante.

Le monde sombre regorge de secrets à découvrir. Quêtes cachées et boss optionnels parsèment les environnements, récompensant l’exploration minutieuse. Ces rencontres dévoilent les histoires entourant les Maids, qu’elles soient alliées ou rivales de Shizuka. Cette galerie de personnages secondaires enrichit la mythologie du Purgatoire tout en offrant des défis supplémentaires aux joueurs cherchant à épuiser le contenu.

Le système de tableau de Compétences soigneusement conçu permet de développer Shizuka selon un style de jeu unique. Cette flexibilité garantit que deux joueurs empruntant des chemins différents à travers l’arbre de compétences vivront des expériences tactiquement distinctes, même face aux mêmes adversaires. La progression personnalisée amplifie la rejouabilité en encourageant l’expérimentation de builds radicalement différents.

Maid of Salvation sortira sur Nintendo Switch le 28 janvier 2026.