Les Championnats Majeurs de 2026, le nouveau Pack Accélérateur Pro, trois Saisons supplémentaires et des Pass Clubhouse sont également annoncés

2K annonce deux nouvelles éditions de PGA TOUR® 2K25 disponibles dès maintenant sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Le voile est également levé sur du nouveau contenu bonus imminent, incluant les Championnats Majeurs 2026, trois nouvelles Saisons, et de nouveaux Pass Clubhouse.*

Uniquement disponible au format numérique, les éditions PGA TOUR 2K25 Édition Légende Année 2 et PGA TOUR 2K25 Édition Pro proposent de nouvelles versions premium de la simulation de golf la mieux notée de la dernière décennie sur PlayStation, Xbox et PC**. PGA TOUR 2K25 Édition Légende Année 2 contient le contenu de la précédente PGA TOUR 2K25 Édition Légende, ainsi que le Pass Membre Année 2, offrant l’accès aux Pass Clubhouse Premium des Saisons 6 à 8 et au Pack d’équipement Clubhouse Année 2, plus le tout nouveau Pack Accélérateur Pro. Le Pack Accélérateur Pro remplace le précédent Pack de démarrage et inclut des objets destinés à booster les stats d’un nouveau Mon JOUEUR, lui permettant de rivaliser rapidement à un haut niveau, ainsi qu’un fer PING et des chaussures PUMA en édition limitée. PGA TOUR 2K25 Édition Pro inclus le contenu de PGA TOUR 2K25 Édition Deluxe, plus le Pack Accélérateur Pro. Ce dernier est également disponible à l’achat individuel pour les joueurs qui possèdent déjà PGA TOUR 2K25.

Le premier des trois Championnats Majeurs 2026 arrivera dans PGA TOUR 2K25 dès le 21 janvier 2026, avec la sortie de la Saison 5 : le PGA Championship 2026 à l’Aronimink Golf Club, jouable gratuitement pour tous les joueurs. Les futures Saisons introduiront le 126ème U.S. Open au Shinnecock Hills Golf Club, et le 154ème The Open au Royal Birkdale Golf Club. L’Aronimink Golf Club a été vu pour la dernière fois dans PGA TOUR 2K21, le Shinnecock Hills Golf Club est apparu pour la dernière fois dans The Golf Club, tandis que le Royal Birkdale Golf Club est inédit dans la franchise. Tous les joueurs recevront les parcours des Championnats Majeurs 2026 gratuitement via des mises à jour automatiques au fur et à mesure de leurs disponibilités tout au long de l’année 2026.

La Saison 5 propose également deux nouveaux paliers d’amélioration d’équipement, Galactic Amber et Tiger’s Eye, ainsi qu’une attention particulière portée à l’archétype Architecte, comme illustré avec les pros jouables Justin Thomas et Will Zalatoris. Comme pour toutes les Saisons précédentes, un nouveau Pass Clubhouse est également disponible, offrant une gamme de récompenses à gagner, incluant un ensemble de vêtements « marbre » unique et sculptural.***

Les Saisons 6 à 8 seront déployées au cours des mois à venir, offrant de nouveaux équipements évolués, des réinitialisations des Classements Compétitifs, et plus encore. Comme tous les Pass Clubhouse précédents, les Pass Clubhouse 6 à 8 offriront 100 paliers de récompenses, dont 34 paliers de récompenses gratuites que tous les joueurs de PGA TOUR 2K25 pourront obtenir. Les joueurs ont la possibilité de gagner des récompenses à chaque palier en achetant le Pass Clubhouse Premium pour chaque Saison ou en achetant les Pass Membre Année 1 et Année 2, tous deux inclus dans PGA TOUR 2K25 Édition Légende Année 2, qui débloquent le Pass Clubhouse Premium pour les Saisons 1 à 5 et les Saisons 6 à 8, respectivement. Le Pass Membre Année 2 inclut également le Pack d’équipement Clubhouse Année 2, qui contient deux objets cosmétiques thématiques par type de corps pour chacune des Saisons 6 à 8, livrés au début de chaque Saison. Chaque Pass Clubhouse restera disponible pour progresser même lorsqu’une nouvelle Saison sortira, comme pour les cinq précédents Pass Clubhouse, et chaque Pass Clubhouse Premium restera également disponible à l’achat.

Les joueurs peuvent également s’attendre aux deux nouvelles éditions premium et à l’Édition Standard de PGA TOUR 2K25 sur Nintendo Switch 2 le 6 février 2026.

PGA TOUR 2K25 Édition Année 2 et nouveaux Packs de contenu :

PGA TOUR 2K25 Édition Pro (disponible uniquement en format numérique) :

Disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation®5 et PC, et le 6 février 2026 sur Nintendo Switch 2 , inclut le jeu de base, ainsi que le Pack Extra Butter x adidas, le Pack Birdie, et le Pack Accélérateur Pro ;

inclut le jeu de base, ainsi que le Pack Extra Butter x adidas, le Pack Birdie, et le Pack Accélérateur Pro ; Le Pack Extra Butter x adidas inclut le personnage jouable Chris McDonald, la casquette Extra Butter x adidas, la veste Extra Butter x adidas, et les chaussures Extra Butter x adidas ;

Le Pack Birdie inclut un driver Titleist GT4, une apparence de balle de golf Titleist, des chaussures Footjoy Premiere Series, un chapeau parapluie, et 3 accessoires balle de golf ;

Le Pack Accélérateur Pro octroie 8800 VC, cinq jetons de saut de niveau, six outils d’évolution, et douze accessoires ;

PGA TOUR 2K25 Édition Légende Année 2 (disponible uniquement en format numérique) :

Inclut tout le contenu de l’Édition Pro ;

Les Pass Membre Année 1 et Année 2 qui débloquent le Pass Clubhouse Premium pour les Saisons 1 à 8, et les Packs d’équipement Clubhouse Année 1 et Année 2, qui contiennent deux objets cosmétiques thématiques par type de corps, livrés au début de chaque Saison ;

Le Pack Malbon Bucket Ball avec trois balles cosmétiques Malbon ;

Le Pack Sun Day Red qui inclut un polo rouge à 3 boutons, une casquette noire, un pantalon noir, des gants blancs et le driver TaylorMade Qi10 ;

Pack Accélérateur Pro (disponible en tant qu’extension, disponible pour les joueurs actuels de PGA TOUR 2K25) :

8800 VC, cinq jetons saut de niveau, six outils d’évolution, et douze accessoires ;

Un Fer PING et des chaussures PUMA en édition limitée ;

Disponible pour tous les joueurs, inclus dans l’Édition Pro et l’Édition Légende Année 2;

Pass Membre Année 2 (disponible en tant qu’extension, disponible pour les joueurs actuels de PGA TOUR 2K25) :

Pass Clubhouse Premium pour les Saisons 6 à 8 et le Pack d’équipement Clubhouse Année 2 ;

Les Pass Clubhouse Premium des Saisons 6 à 8 seront disponibles pour les joueurs une fois chaque Saison lancée. Si un joueur achète le Pass Membre Année 2 avant que l’une de ces Saisons ne soit lancée, il recevra tout de même le Pack d’équipement Clubhouse Année 2 lors de l’achat.

*PGA TOUR 2K25, une connexion Internet et un Compte 2K (âge minimum variable) sont requis pour accéder aux fonctionnalités en ligne, incluant Ma CARRIÈRE et les mises à jour téléchargeables gratuites. Consultez www.take2games.com/legal et www.take2games.com/privacy pour plus de détails. Les Comptes 2K sont gratuits.

**Basé sur le Metascore moyen sur Metacritic au 13 janvier 2026.

***Les récompenses du Pass Clubhouse nécessitent d’être débloquées en jouant. Le Pass Clubhouse Premium est disponible à l’achat séparément. Les Pass Premium payants débloquent des récompenses supplémentaires pour la Saison via le jeu. Pour plus d’informations sur le Pass Clubhouse et les offres de Pass Premium, rendez-vous sur pgatour.2k.com/2k25/clubhouse/