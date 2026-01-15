Continuez le combat pour retrouver les Dragon Balls du Royaume des Démons dans DRAGON BALL Z: KAKAROT -DAIMA- Adventure Through the Demon Realm Pack Part 2. Ce nouveau contenu se concentre sur les deux premiers Mondes Démons, où Goku et ses amis doivent vaincre des ennemis de plus en plus puissants pour finalement terrasser le Roi Gomah.

Dans cette deuxième partie, vous pouvez incarner Vegeta (Mini) et Goku (Super Saiyan 4) pour affronter le Tamagami Numéro Deux, gardien de la Dragon Ball à deux étoiles, le Tank de la Gendarmerie ou encore les Officiers de la Gendarmerie, force d’élite de la police militaire du Royaume des Démons.

DRAGON BALL Z KAKAROT est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch (compatible avec Nintendo Switch 2).