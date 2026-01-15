Avec ce jeu de gestion agricole, devenez le meilleur fermier du camp dans cette aventure solo sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

SOEDESCO® et le studio de développement Innerfire Studios sont ravis d’annoncer le développement de Farming Camp et de dévoiler sa bande-annonce exclusive. Farming Camp est un jeu cosy de gestion agricole en solo centré sur la motivation, les tâches du quotidien et l’amitié au sein d’un camp. Incarnez Alessandra, une adolescente ambitieuse bien décidée à devenir la meilleure fermière du camp. Faites équipe avec d’autres campeurs pour faire fonctionner le camp, accomplissez des tâches quotidiennes afin de gagner des points et de tisser des liens avec une galerie de personnages hauts en couleur.