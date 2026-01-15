Avec ce jeu de gestion agricole, devenez le meilleur fermier du camp dans cette aventure solo sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S
SOEDESCO® et le studio de développement Innerfire Studios sont ravis d’annoncer le développement de Farming Camp et de dévoiler sa bande-annonce exclusive. Farming Camp est un jeu cosy de gestion agricole en solo centré sur la motivation, les tâches du quotidien et l’amitié au sein d’un camp. Incarnez Alessandra, une adolescente ambitieuse bien décidée à devenir la meilleure fermière du camp. Faites équipe avec d’autres campeurs pour faire fonctionner le camp, accomplissez des tâches quotidiennes afin de gagner des points et de tisser des liens avec une galerie de personnages hauts en couleur.
À propos de Farming Camp
Chaque été, l’Evertree Farming Camp part à la recherche de son prochain Evertree Farmer, prêt à repousser les limites de l’agriculture. Rêvant d’un avenir meilleur, la jeune Alessandra rejoint la compétition pour remporter le titre. Mais avant cela, elle devra se mesurer à ses pairs et apprendre ce que signifie réellement être un bon fermier.
Caractéristiques principales
- Une expérience de farming cosy en solo, rythmée par la vie en camp et des routines quotidiennes
- Un monde 2D en vue de dessus, dessiné à la main, riche en détails charmants
- Une galerie de personnages adolescents colorés, avec des amitiés et des dynamiques évolutives
- Des quêtes et une progression qui récompensent l’exploration, l’effort et la régularité
- Des mini-jeux qui ponctuent la journée et mettent à l’épreuve différentes compétences agricoles
