Tin Man Games, studio vétéran basé à Melbourne, lancera Fighting Fantasy Classics Volume 1 sur Nintendo Switch le 5 février 2026. Cette collection digitale ramène les aventures textuelles interactives écrites par Steve Jackson et Ian Livingstone durant les années 80, permettant aux joueurs d’empoigner leur épée, remplir leur sac de provisions et s’embarquer dans des quêtes épiques où ils incarnent le héros décidant du déroulement à chaque tournant de page.

Neil Rennison, fondateur de Tin Man Games, exprime son enthousiasme : « Jouer aux gamebooks Fighting Fantasy sur Nintendo Switch semble un accord naturel, donc nous sommes vraiment excités d’apporter la série adorée d’Ian et Steve sur la plateforme. Que votre STAMINA ne flanche jamais ! » Cette adaptation reconnaît que le format portable de la Switch correspond parfaitement à l’expérience de lecture interactive caractéristique des gamebooks, offrant la possibilité de progresser dans ces aventures à texte lors de courtes sessions nomades.

Le Volume 1 compile quatre aventures fondatrices du genre originellement publiées dans les années 80 et 90. Ces récits à mi-chemin entre histoire et jeu transforment le lecteur en protagoniste actif naviguant des royaumes magiques, combattant des monstres et dévoilant des mystères via un système de choix ramifiés. Chaque décision oriente la trajectoire narrative vers des issues radicalement différentes, encourageant explorations répétées pour découvrir toutes les branches cachées.

The Warlock of Firetop Mountain, premier livre de la collection, introduit la quête pour trouver le trésor du Sorcier dissimulé profondément dans un donjon peuplé d’une multitude de monstres terrifiants. Courage, détermination et une dose considérable de chance s’avèrent nécessaires pour survivre aux pièges et batailles menant aux chambres les plus intérieures du domaine du Sorcier. Cette aventure inaugurale a établi les mécaniques devenues signature de la série, conjuguant jets de dés, gestion de statistiques et exploration non-linéaire.

The Citadel of Chaos plonge dans un péril sombre et dangereux attendant quiconque assez téméraire pour franchir ses portes sinistres. La mission réside au cœur de la Citadelle, auprès du redoutable sorcier Balthus Dire. Les créatures monstrueuses tapies dans la forteresse testent constamment les capacités tactiques et la chance du héros, chaque rencontre pouvant basculer vers le désastre sans préparation adéquate.

The Forest of Doom lance une course désespérée contre la montre pour localiser les morceaux manquants du légendaire Marteau de Stonebridge, forgé par des Nains pour protéger les villageois contre leur doom ancestral. Seuls les imprudents risqueraient une rencontre avec les périls inconnus tapis dans les profondeurs troubles de la forêt de Darkwood, pourtant nulle alternative n’existe face à l’urgence de la quête. Cette aventure introduit une dimension de collection d’objets cruciaux éparpillés dans l’environnement hostile.

Starship Traveller rompt avec le fantasy médiéval pour embrasser la science-fiction spatiale. Aspiré à travers le cauchemar du Vide Seltsien, le vaisseau Traveller émerge de l’autre côté du trou noir dans un univers inconnu. Le joueur incarne le capitaine dont les décisions déterminent le destin de l’équipage. Découvrir le chemin du retour vers la Terre via les peuples et planètes aliens rencontrés, ou condamner le vaisseau à errer éternellement dans l’espace inexploré : tel est le dilemme central de cette odyssée cosmique.

Les fonctionnalités modernes enrichissent considérablement l’expérience des gamebooks classiques. Les joueurs ajustent librement la difficulté selon leurs préférences, transformant l’aventure en challenge hardcore ou promenade narrative relaxante. Le mode « Free Read » spécial permet de jouer comme un tricheur old-school, lisant le livre sans restrictions de choix ou conséquences de dés ratés. Cette option ravira les curieux souhaitant découvrir toutes les branches narratives sans l’obstacle de la mort permanente.

La carte automatique trace tous les lieux explorés durant les parties actuelles et précédentes. Cette visualisation cartographique simplifie considérablement la navigation dans les structures labyrinthiques des aventures, éliminant la nécessité de dessiner manuellement des diagrammes comme le faisaient les joueurs des années 80. Les signets illimités permettent de revisiter les sections difficiles autant de fois que désiré, fonctionnant comme des points de sauvegarde distribués stratégiquement.

L’artwork classique original signé Iain McCaig, Russ Nicholson, Malcolm Barter, Ian Miller et autres artistes ayant défini visuellement Fighting Fantasy demeure intégralement préservé. Une galerie d’art collectionnable donne accès à l’ensemble des illustrations, permettant d’apprécier ces créations iconiques indépendamment du contexte narratif. Ces dessins au trait noir et blanc détaillé ont gravé dans l’imaginaire de toute une génération de lecteurs les créatures horrifiques et paysages fantastiques peuplant ces mondes.

La feuille d’aventure automatisée suit statistiques, inventaire et connaissances acquises durant le voyage. Cette digitalisation élimine l’obligation de gérer manuellement un crayon et une gomme pour mettre à jour constamment les valeurs numériques régissant survie et progression. Les calculs s’effectuent instantanément, accélérant le rythme sans sacrifier la dimension systémique.

Une bande-son atmosphérique spécialement composée accompagne l’exploration avec des effets sonores renforçant l’immersion. Ces ajouts audio transforment l’expérience de lecture pure en spectacle multisensoriel, chaque environnement résonnant de ses ambiances distinctives. Les titres Histoire de Fighting Fantasy et Rulebook figurent gratuitement sur l’étagère virtuelle pour tous les joueurs, documentant l’héritage culturel de la franchise et expliquant exhaustivement les mécaniques régissant ces aventures interactives.

Les informations concernant les futurs volumes seront révélées ultérieurement. Tin Man Games possède vraisemblablement les droits sur l’intégralité du catalogue Fighting Fantasy, suggérant que cette compilation inaugurale initie une série d’anthologies numériques couvrant progressivement les dizaines d’aventures publiées durant l’âge d’or des gamebooks. Le succès commercial du Volume 1 déterminera probablement la cadence et l’ampleur des sorties suivantes.

