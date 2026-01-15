Feral Interactive a annoncé aujourd’hui que GRID™ Legends : Édition Deluxe sortira sur Nintendo Switch™ 2 le 29 janvier. Les précommandes sont dès à présent disponibles sur le Nintendo eShop.

GRID Legends : Édition Deluxe est la suite très attendue du phénoménalement populaire GRID Autosport sur Switch, apportant le dernier opus de la franchise de course renommée de Codemasters sur Switch 2 avec des visuels d’une netteté extrême et des performances finement réglées. GRID Legends propose un immense mode Carrière avec des centaines d’événements répartis dans 24 lieux spectaculaires. Les joueurs disposent d’une large gamme de modèles de série réels, d’hypercars, de camions et de monoplaces pour concourir dans 10 disciplines de sport automobile à haut régime. Le jeu propose également un mode histoire en prise de vues réelles unique, ‘Driven to Glory’, qui met en lumière les rebondissements de la GRID World Series. De plus, les pilotes pourront prendre la piste dans le mode Créateur de Course très personnalisable et publier leurs meilleurs tours chronométrés en Contre-la-Montre sur les classements en ligne*.

Optimisé pour la Switch 2, GRID Legends : Édition Deluxe proposera des modes Graphismes et Performance – ainsi que des modes Équilibré et Économie de batterie en mode portable – permettant aux joueurs de définir leurs préférences visuelles et de performance. Le jeu comprendra également tous les contenus téléchargeables (DLC) de la version originale sans coût supplémentaire, garantissant qu’il est entièrement prêt pour la grille de départ.

GRID Legends : Édition Deluxe fonce vers sa sortie le 29 janvier sur Nintendo Switch 2. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop au prix de 39,99 $ / 24,99 £ / 29,99 €.

*Les classements en ligne nécessitent un compte Nintendo Switch Online.