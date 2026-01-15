Berangin Creative a lancé Kejora simultanément sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S. Cette sortie multiplateforme concrétise près de cinq années de développement pour ce puzzle-platformer narratif entièrement dessiné à la main, marquant les débuts du studio indonésien dans la création de propriétés intellectuelles originales.

Fondé en 2019, Berangin Creative s’était initialement établi comme studio d’outsourcing spécialisé dans l’art et l’animation pour des productions tierces. Cette expertise technique accumula durant la première année d’existence a directement alimenté les fondations visuelles de Kejora lorsque l’équipe décida en 2020 d’investir ses compétences dans un projet interne ambitieux plutôt que de continuer exclusivement le travail de sous-traitance.

Le parcours de développement s’est révélé tumul

tueux avec des changements majeurs de direction et de structure. L’évolution la plus radicale a transformé le genre même du jeu, abandonnant complètement le concept original de run and gun pour embrasser l’aventure narrative à énigmes finalement commercialisée. Cette réorientation drastique témoigne soit d’une vision créative ayant mûri durant la production, soit de contraintes techniques ou budgétaires ayant imposé une réévaluation pragmatique des ambitions initiales.

L’intrigue plonge dans un village paisible dissimulant un mystère échappant à ses habitants vaquant tranquillement à leurs occupations quotidiennes. Kejora, la protagoniste, réalise progressivement que son village revit inlassablement la même journée en boucle temporelle. Cette prise de conscience déclenche une quête aux côtés de ses amis pour dévoiler l’origine de cette malédiction cyclique emprisonnant la communauté dans une répétition éternelle.

Le gameplay s’inspire des jeux en groupe tout en conservant une structure solo où le joueur contrôle Kejora assistée de deux personnages secondaires dotés de compétences uniques. Cette mécanique rappelle des titres comme Trine où alterner entre capacités distinctes résout des énigmes environnementales impossibles à surmonter avec un seul personnage. L’exploration et le voyage bénéficient constamment de cette synergie collaborative, chaque obstacle conçu pour exploiter intelligemment les aptitudes spécifiques du trio.

Les énigmes de plateforme environnementales structurent la progression à travers des décors variés dessinés à la main. Trouver des objets, résoudre des puzzles et terrasser des ennemis rythment l’aventure, conjuguant réflexion tactique et exécution platformer. Cette combinaison équilibre contemplation cérébrale et action dynamique, évitant la monotonie d’un genre exclusivement axé sur une seule mécanique.

L’identité visuelle constitue manifestement le pilier distinctif de Kejora. Les paysages, personnages et animations entièrement dessinés à la main créent une esthétique artisanale organique contrastant radicalement avec les productions 2D contemporaines privilégiant pixel art rétro ou illustrations numériques vectorielles. Chaque frame respire le travail manuel méticuleux, les imperfections subtiles inhérentes au dessin traditionnel insufflant chaleur et authenticité aux environnements.

Cette approche visuelle demande un investissement temporel colossal. Animer fluidement des personnages dessinés main nécessite des dizaines voire centaines de dessins par seconde de mouvement, expliquant partiellement la durée de développement étendue. Berangin Creative a manifestement choisi la qualité artistique sur la rapidité de production, pari risqué dans une industrie indie saturée où la visibilité décroît exponentiellement avec chaque mois de retard.

La boucle temporelle narrative évoque thématiquement des œuvres comme Groundhog Day, Outer Wilds ou The Forgotten City où déchiffrer les mécanismes sous-jacents du cycle constitue le cœur de l’expérience. Chaque itération révèle vraisemblablement de nouveaux indices, dialogues ou événements permettant de progresser graduellement vers la vérité cachée. Cette structure encourage l’observation minutieuse et la mémorisation des patterns pour identifier anomalies et opportunités.

Le mystère dissimulé sous la surface paisible du village interroge les certitudes des habitants. Leur ignorance béate de la malédiction les condamnant à revivre éternellement la même journée crée une tension dramatique entre l’insouciance collective et la lucidité terrifiante de Kejora. Cette asymétrie d’information transforme la protagoniste en prophète incomprise cherchant désespérément à convaincre des villageois psychologiquement incapables d’accepter leur réalité fragmentée.

La sortie simultanée sur l’ensemble des plateformes majeures témoigne d’une stratégie de lancement ambitieuse maximisant immédiatement la portée potentielle. Plutôt que d’échelonner les versions console après un lancement PC initial comme le font fréquemment les studios indie aux ressources limitées, Berangin Creative a investi dans une parité day-one garantissant que chaque joueur accède simultanément à l’expérience complète sur sa plateforme préférée.

Les cinq années écoulées depuis la conception initiale jusqu’au lancement final placent Kejora dans une catégorie temporelle délicate. Un demi-décennie représente une éternité dans l’industrie vidéoludique indie où la majorité des projets se concrétisent en douze à trente-six mois. Cette durée suggère soit des complications de développement substantielles, soit une équipe particulièrement réduite travaillant à temps partiel, soit une perfectionnisme artistique refusant de compromettre la vision malgré les pressions économiques.

Kejora est disponible dès maintenant sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S.