été a été l’occasion pour l’éditeur Capcom de dévoiler de nouvelles informations aux adeptes de sa saga de survival-horror culte. Les joueurs ont pu y découvrir de nouvelles séquences de gameplay, des annonces de collaboration avec des marques emblématiques, et bien d’autres éléments à l’approche de la sortie du titre sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store) le 27 février 2026.

Capcom a partagé de toutes nouvelles scènes d’action du jeu, plus de détails sur la collaboration avec Porsche, l’annonce d’une collaboration avec la célèbre marque de montres Hamilton et la disponibilité des technologies NVIDIA de DLSS 4 et de Path-tracing dès la sortie du titre.

Gameplay et histoire

L’analyste du FBI Grace Ashcroft et le légendaire agent du DSO Leon Kennedy et sont les deux héros de Resident Evil Requiem, offrant aux joueurs une combinaison unique d’action et de survival-horror terrifiant. Comme révélé précédemment, les deux personnages pourront être joués en vue à la première personne pour une immersion plus profonde, ou en vue à la troisième personne pour une action plus dynamique. Il sera possible de changer de perspective à tout moment.

Leon Kennedy : Leon, aguerris aussi au combat au corps à corps qu’aux armes à feu, enquête sur une série de décès suspects. Il est capable de manier toute une variété d’armes et d’exécuter des manœuvres de combat rapproché avec sa toute nouvelle hachette. Perfectionner les compétences de Leon en synchronisant ses mouvements pour parer les attaques ennemies, renverser la situation en attaquant avec une tronçonneuse saisie à un ennemi ou réaliser des coups de grâce exaltants seront décisifs pour se sortir de certaines situations critiques.

: Leon, aguerris aussi au combat au corps à corps qu’aux armes à feu, enquête sur une série de décès suspects. Il est capable de manier toute une variété d’armes et d’exécuter des manœuvres de combat rapproché avec sa toute nouvelle hachette. Perfectionner les compétences de Leon en synchronisant ses mouvements pour parer les attaques ennemies, renverser la situation en attaquant avec une tronçonneuse saisie à un ennemi ou réaliser des coups de grâce exaltants seront décisifs pour se sortir de certaines situations critiques. Grace Ashcroft : Grace commence l’aventure dans un sanatorium envahi par les zombies. Elle doit décider avec pertinence quels ennemis combattre et lesquels éviter. Ses ressources et la capacité de charge limitées obligent le joueur à prendre constamment des décisions cruciales. L’acquisition d’un appareil spécial permet à Grace de fabriquer des objets essentiels à partir de sang infecté, ce qui permet de diversifier ses stratégies d’attaque. Le revolver d’assaut Requiem, clin d’œil au nom du jeu, est une arme personnalisée d’une puissance immense qui sera probablement son dernier recours dans certains cas.

: Grace commence l’aventure dans un sanatorium envahi par les zombies. Elle doit décider avec pertinence quels ennemis combattre et lesquels éviter. Ses ressources et la capacité de charge limitées obligent le joueur à prendre constamment des décisions cruciales. L’acquisition d’un appareil spécial permet à Grace de fabriquer des objets essentiels à partir de sang infecté, ce qui permet de diversifier ses stratégies d’attaque. Le revolver d’assaut Requiem, clin d’œil au nom du jeu, est une arme personnalisée d’une puissance immense qui sera probablement son dernier recours dans certains cas. Zombies : les zombies de ce jeu ont perdu la raison, mais certains semblent obsédés par les activités qu’ils pratiquaient avant leur mort. Un chef cuisinier obnubilé par sa préparation du jour, une chanteuse qui continue sa performance, une femme de ménage qui astique les miroirs sans relâche. Chacun possède une personnalité assez inédite dans la saga.

: les zombies de ce jeu ont perdu la raison, mais certains semblent obsédés par les activités qu’ils pratiquaient avant leur mort. Un chef cuisinier obnubilé par sa préparation du jour, une chanteuse qui continue sa performance, une femme de ménage qui astique les miroirs sans relâche. Chacun possède une personnalité assez inédite dans la saga. Elpis : Elpis est le mot-clé qui relie tout : la mort de la mère de Grace, Alyssa Ashcroft ; le passé de Grace ; et l’histoire liée à Leon. C’est au joueur qu’il revient de percer le mystère qui mène à la vérité derrière les événements décrits dans Resident Evil Requiem.

: Elpis est le mot-clé qui relie tout : la mort de la mère de Grace, Alyssa Ashcroft ; le passé de Grace ; et l’histoire liée à Leon. C’est au joueur qu’il revient de percer le mystère qui mène à la vérité derrière les événements décrits dans Resident Evil Requiem. Difficulté : Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs niveaux de difficulté. La difficulté « Casual » procure une aide à la visée, ainsi que plus de santé pour le joueur et une résistance moindre pour les ennemis. La difficulté « Standard Classic » augmente la tension, car il nécessite des rubans d’encre pour chaque sauvegarde lors des sections avec Grace, ce qui exige une stratégie non seulement en matière de gestion des ressources, mais aussi de bien choisir quand sauvegarder.

Plateformes et technologie

En plus des sorties PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store), Resident Evil Requiem arrivera également sur le service de cloud gaming GeForce NOW le même jour, le 27 février 2026. Ceux qui achètent Resident Evil Requiem sur Steam ou Epic Games Store pourront jouer même sur des PC aux spécifications moins élevées grâce à GeForce NOW. De plus, grâce aux appareils mobiles et aux téléviseurs compatibles avec GeForce NOW, ils pourront profiter de Resident Evil Requiem où qu’ils soient. Un abonnement GeForce NOW séparé est nécessaire pour cela.

Resident Evil Requiem est également optimisé pour une large gamme de PC avant sa sortie mondiale. Les joueurs sur possédant les PC nécessaires pourront profiter des technologies de pointe supplémentaires de NVIDIA, avec le DLSS 4 et des effets de ray tracing qui accélèrent les performances et améliorent la qualité d’image.

Collaborations

Capcom a dévoilé une collaboration exceptionnelle avec la célèbre marque de montres Hamilton, qui a conçu deux modèles élégants reproduisant à la perfection ceux portés par Leon et Grace dans le jeu. La Khaki Field Auto Chrono (Leon) et la Pan Europ Automatic (Grace) seront disponibles à la vente à partir du vendredi 27 février, jour du lancement de Resident Evil Requiem, et seront proposées en édition très limitée à seulement 2 000 exemplaires dans le monde entier.

Et pour finir en beauté, Capcom confirme une collaboration avec Porsche, le constructeur automobile qui captive les passionnés de voitures du monde entier depuis des décennies. Une Porsche Cayenne Turbo GT unique en son genre a été créée à l’aide d’une technologie d’impression 3D complexe, personnalisant parfaitement le véhicule pour l’adapter à l’univers sombre du jeu. Conçu autour des thèmes centraux de la performance et de la survie, ce SUV personnalisé apparaît dans le jeu en tant que véhicule de Leon. Une voiture légendaire pour un personnage légendaire !

Annonces supplémentaires

Figurines de Grace et Leon : des figurines à l’échelle 1/6 de Grace et Leon seront disponibles à la vente cet automne. Elles pourront être achetées séparément ou dans un set unique. Ces figurines seront dans la lignée de celles produites dans les éditions collector d’épisodes précédentes, créant ainsi une collection incontournable lorsqu’elles seront placées ensemble.

: des figurines à l’échelle 1/6 de Grace et Leon seront disponibles à la vente cet automne. Elles pourront être achetées séparément ou dans un set unique. Ces figurines seront dans la lignée de celles produites dans les éditions collector d’épisodes précédentes, créant ainsi une collection incontournable lorsqu’elles seront placées ensemble. 30e anniversaire : des concerts symphoniques spéciaux Resident Evil Symphony of Legacy auront lieu au Japon, en Amérique du Nord et en Europe plus tard cette année pour célébrer les 30 ans de la saga. Plus d’informations prochainement.

Pour rappel…

Deux éditions épiques : Resident Evil Requiem sera disponible en éditions Standard et Deluxe. L’édition Deluxe comprendra le même jeu de base que l’édition Standard, ainsi qu’un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs et bien plus encore !

: Resident Evil Requiem sera disponible en éditions Standard et Deluxe. L’édition Deluxe comprendra le même jeu de base que l’édition Standard, ainsi qu’un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs et bien plus encore ! Bonus spécial pour les précommandes : les précommandes sont désormais disponibles, et toutes les précommandes recevront en bonus le costume «Apocalypse» de Grace.

: les précommandes sont désormais disponibles, et toutes les précommandes recevront en bonus le costume «Apocalypse» de Grace. Changement de décor : Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition et Resident Evil™ Village Gold Edition sortiront également sur Nintendo Switch 2 le jour même de la sortie de Resident Evil Requiem, avec leurs scénarios et modes de jeu additionnels. Le pack complet Resident Evil Generation Pack, exclusif à la Nintendo Switch 2, comprend Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et le tout nouveau Resident Evil Requiem.

: Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition et Resident Evil™ Village Gold Edition sortiront également sur Nintendo Switch 2 le jour même de la sortie de Resident Evil Requiem, avec leurs scénarios et modes de jeu additionnels. Le pack complet Resident Evil Generation Pack, exclusif à la Nintendo Switch 2, comprend Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et le tout nouveau Resident Evil Requiem. L’horreur envahit Fortnite : pour célébrer l’arrivée de Capcom sur l’Epic Games Store, les joueurs qui achèteront Resident Evil Requiem via l’Epic Games Store recevront des objets spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite, comme la tenue de Grace ! Plus de détails très bientôt.

: pour célébrer l’arrivée de Capcom sur l’Epic Games Store, les joueurs qui achèteront Resident Evil Requiem via l’Epic Games Store recevront des objets spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite, comme la tenue de Grace ! Plus de détails très bientôt. Jouer comme un pro : l’édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro Resident Evil Requiem, avec des motifs et un style inspirés du jeu sera disponible chez Nintendo le jour du lancement.

: l’édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro Resident Evil Requiem, avec des motifs et un style inspirés du jeu sera disponible chez Nintendo le jour du lancement. Amiibo Resident Evil : Grace de Resident Evil Requiem sera le tout premier amiibo Resident Evil, disponible à partir de l’été 2026.

: Grace de Resident Evil Requiem sera le tout premier amiibo Resident Evil, disponible à partir de l’été 2026. Des nerfs d’acier : l’édition Premium Steelbook comprend le jeu complet et le contenu de l’édition Deluxe.

D’autres annonces palpitantes concernant Resident Evil Requiem seront dévoilées à l’approche de sa sortie !

RESIDENT EVIL REQUIEM sortira le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).