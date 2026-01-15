Maximum Entertainment est fier de vous annoncer son partenariat avec Dotemu et Auroch Digital pour éditer Starship Troopers: Ultimate Bug War! au format physique, arrivant sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 courant 2026.
Lancez vous dans l’univers de Starship Troopers et rejoignez les rangs de l’Infanterie Mobile dans la représentation de guerre la plus réaliste jamais réalisée ! Faites l’expérience d’une une histoire originale dans ce jeu de tir rétro à la première personne rempli d’action.
La Fédération des Citoyens Unis VOUS exhorte à rejoindre le combat pour l’humanité.
Rejoignez le général Johnny Rico et la major Samantha « Sammy » Dietz, qui vous présentent le dernier jeu officiel de la FedDev, l’équipe de développement de logiciels financé par la Fédération des Citoyens Unis. Découvrez Starship Troopers: Ultimate Bug War!
Vous serez aux premières loges pour assister aux nobles efforts de l’humanité pour protéger la galaxie. Maniez l’arsenal varié et unique de l’infanterie mobile pour brûler, démembrer et neutraliser la menace arachnide dans un FPS bourré d’action où vous incarnerez Sammy.
Initialement cantonnée à la planète Klendathu, la menace arachnide s’est propagée aux territoires humains disséminés dans la galaxie. Les colonies autrefois inspirantes par leur beauté, leur ingéniosité et leur solidarité sont aujourd’hui déchirées par la menace impitoyable et injustifiée des Bugs.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour protéger non seulement notre monde, mais aussi l’avenir de l’humanité.
Une simulation d’entraînement authentique
Les recrues comme vous sont essentielles à la Fédération. Quand on fait de son mieux, on a droit à ce qu’il y a de mieux ! Notre département Jeux et Théorie a travaillé d’arrache-pied pour développer un programme de formation approfondi. Les soldats en passe d’obtenir la citoyenneté vivront une expérience unique dans Starship Troopers: Ultimate Bug War!
- Une authentique expérience FPS rétro : menez vos escouades à travers des champs de bataille épiques dans une campagne solo remplie de missions, de secrets et (bien sûr) de BUGS !
- Un arsenal dévastateur : maniez plus de 30 armes et objets emblématiques, du célèbre fusil Morita au bipède mécanique, en passant par le lance-missiles nucléaire et bien plus encore.
- Une univers fidèle au film : découvrez une histoire unique et originale qui rend hommage à l’engagement de la Fédération à sauver l’humanité des Bugs.
- Des séquences vidéo et audio avec le général Johnny Rico en personne : assistez au retour de la légende dans des séquences FMV de haute qualité et découvrez la nouvelle héroïne de la Fédération, la major Samantha Dietz.
Apporterez-vous votre contribution ? Enrôlez-vous dès maintenant dans l’infanterie mobile dans Starship Troopers: Ultimate Bug War!
N’oubliez pas : avec le service, citoyenneté garantie.
