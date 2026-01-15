Maximum Entertainment est fier de vous annoncer son partenariat avec Dotemu et Auroch Digital pour éditer Starship Troopers: Ultimate Bug War! au format physique, arrivant sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 courant 2026.

Lancez vous dans l’univers de Starship Troopers et rejoignez les rangs de l’Infanterie Mobile dans la représentation de guerre la plus réaliste jamais réalisée ! Faites l’expérience d’une une histoire originale dans ce jeu de tir rétro à la première personne rempli d’action.

La Fédération des Citoyens Unis VOUS exhorte à rejoindre le combat pour l’humanité.

Rejoignez le général Johnny Rico et la major Samantha « Sammy » Dietz, qui vous présentent le dernier jeu officiel de la FedDev, l’équipe de développement de logiciels financé par la Fédération des Citoyens Unis. Découvrez Starship Troopers: Ultimate Bug War!

Vous serez aux premières loges pour assister aux nobles efforts de l’humanité pour protéger la galaxie. Maniez l’arsenal varié et unique de l’infanterie mobile pour brûler, démembrer et neutraliser la menace arachnide dans un FPS bourré d’action où vous incarnerez Sammy.

Initialement cantonnée à la planète Klendathu, la menace arachnide s’est propagée aux territoires humains disséminés dans la galaxie. Les colonies autrefois inspirantes par leur beauté, leur ingéniosité et leur solidarité sont aujourd’hui déchirées par la menace impitoyable et injustifiée des Bugs.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour protéger non seulement notre monde, mais aussi l’avenir de l’humanité.