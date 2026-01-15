Nippon Ichi Software s’apprête à lancer Kyouran Makaism le 29 janvier 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2 au Japon. Ce nouvel action-RPG en 3D réunit une équipe de créateurs chevronnés : Shunsuke Minowa à la direction, Takehito Harada au character design (connu pour son travail sur Disgaea) et Tenpei Sato à la composition musicale.

L’histoire débute dans les Enfers où un subalterne dérobe et dévore le « First Radiance Pudding », déclenchant une rébellion. Le joueur incarne Neuer, un mercenaire chargé de rétablir l’ordre dans ce chaos culinaire et infernal. Des personnages de la franchise Disgaea feront d’ailleurs leur apparition, créant des passerelles entre les univers du studio.

Le gameplay mise sur l’action frénétique avec des contrôles simples permettant d’enchaîner des techniques spectaculaires. Neuer dispose de sept types d’armes aux caractéristiques distinctes : poings, épées, lances, haches, arcs, fusils et bâtons. Chaque arme possède sa propre portée et jusqu’à quatre techniques spéciales pour terrasser les hordes d’ennemis et les boss gigantesques. Les épées offrent polyvalence et maniabilité, les arcs privilégient la distance avec une puissance modérée, tandis que les bâtons débloquent l’usage de la magie.

Nippon Ichi Software intègre ses mécaniques de progression signature avec des possibilités vertigineuses. Les personnages peuvent atteindre le niveau 9999, et le système de « Réincarnation » permet de les ramener au niveau 1 tout en conservant des bonus de statistiques permanents. Les « Evilities » confèrent divers avantages une fois équipées, le « Chara World » permet de plonger dans l’esprit d’un personnage pour le renforcer de l’intérieur, et les « Innocents » s’attachent aux équipements pour en améliorer les caractéristiques. Cette profondeur de personnalisation garantit que même les joueurs moins habiles aux jeux d’action pourront pulvériser leurs adversaires grâce à la surpuissance de leurs personnages, infligeant jusqu’à plus d’un milliard de dégâts.

Le système de capture de monstres ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Les créatures capturées deviennent des « Familiars » combattant aux côtés du joueur, augmentant les statistiques selon les Evilities équipées. La fonction « Magichange » leur permet même de se transformer en armes pour le protagoniste, offrant des possibilités de combat encore plus variées.