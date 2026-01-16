Une vidéo comparative entre Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition et la version Switch originale vient de paraître, révélant les améliorations apportées par la nouvelle plateforme.

L’avancée la plus significative concerne les temps de chargement, réduits d’environ 50% sur Switch 2. Cette optimisation améliore considérablement la fluidité de l’expérience, notamment lors des transitions entre zones et des chargements initiaux.

La résolution constitue l’autre amélioration notable : le jeu tourne désormais en 1080p en mode portable et en 4K lorsque la console est connectée au dock. Cette hausse de définition offre une image plus nette et détaillée, particulièrement appréciable sur les écrans de grande taille.

En revanche, Nintendo n’a apporté aucune retouche graphique au jeu. Les textures, les modèles et l’éclairage restent identiques à la version Switch. Plus décevant encore, le titre continue de fonctionner à 30 images par seconde sur Switch 2, alors que la puissance accrue de la console aurait pu permettre de doubler cette cadence pour une fluidité optimale.

Cette édition Switch 2 se positionne donc comme une version techniquement améliorée mais conservatrice d’Animal Crossing: New Horizons, privilégiant les gains de performances bruts plutôt qu’une refonte visuelle complète. Les propriétaires de la version Switch originale devront déterminer si les temps de chargement réduits et la meilleure résolution justifient un nouvel achat, tandis que les nouveaux joueurs bénéficieront naturellement de la meilleure version disponible du jeu.