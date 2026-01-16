Astrolabe Games, Arc System Works et 91Act ont lancé une démo à durée limitée pour BlazBlue Entropy Effect X. Accessible dès maintenant sur le PlayStation Store (PlayStation 5) et le Nintendo eShop (Switch), elle restera disponible jusqu’au 12 février, date de sortie mondiale du jeu qui paraîtra également sur Xbox Series X|S.

Cette démo permet de découvrir les trois premiers niveaux du mode « Dive » sans restriction de temps avec trois personnages jouables : Ragna, Es et Hibiki. Si la progression ne sera pas transférée vers la version complète, les joueurs qui l’essaient recevront un objet exclusif en jeu après le lancement officiel.

Les précommandes sont ouvertes pour l’édition Standard digitale à 24,99€ et l’édition Deluxe à 34,99€ sur toutes les plateformes. L’édition Deluxe comprend la palette de personnages BlazBlue [The Other Side] incluant 14 personnages avec des palettes additionnelles pour les futurs ajouts, la palette BlazBlue [X-File] pour 14 personnages sans palettes futures, la bande originale complète avec 5 volumes totalisant 91 pistes, et quatre avatars chibi. Des éditions physiques Deluxe pour PlayStation 5 et Switch sortiront également le jour du lancement mondial. Les développeurs précisent que tout le contenu bonus de l’édition Deluxe pourra potentiellement être proposé séparément ultérieurement sous forme de DLC pour l’édition Standard.

Le jeu proposera une localisation complète en anglais, japonais, chinois simplifié et traditionnel, français, allemand, espagnol, portugais brésilien, coréen et russe.

BlazBlue Entropy Effect X est un roguelite action situé dans l’univers BlazBlue, qui mise sur des visuels 2D percutants, un système de combat nerveux et stylisé aux contrôles précis et réactifs. Les joueurs commandent une sélection de personnages issus de la franchise pour vivre une expérience d’action inédite.

L’intrigue se déroule dans un domaine mystérieux appelé « le Labo », où une équipe de chercheurs d’élite tente désespérément de sauver un monde en pleine désintégration. Malgré leurs efforts, le docteur Mercurius, directeur du laboratoire, avertit que l’effondrement est imminent. L’initiative urgente baptisée Research of Possibility cherche à collecter des Shards of Possibility, fragments spéciaux susceptibles de retarder la destruction annoncée. Ces éclats se trouvent dans la Sea of Possibility, un royaume entre les mondes au-delà des limites de la réalité.

Le protagoniste, Ace, est le seul être capable de plonger dans cette mer. Guidé par les chercheurs du Labo, il descend sans relâche en quête du salut, jusqu’à ce que d’étranges visions s’emparent de lui et que son corps commence à se transformer. Au fil de ses plongées, d’innombrables souvenirs envahissent son esprit, révélant progressivement la vérité derrière l’effondrement du monde et les véritables motivations de ces recherches.