Hi-Fi Rush vient d’être classifié par le PEGI pour Nintendo Switch, confirmant enfin des mois de spéculations. Cette certification révèle également que Krafton figure désormais comme éditeur du titre, après l’acquisition des droits du jeu il y a quelques mois.

Les rumeurs d’un portage Switch de Hi-Fi Rush circulent depuis le début de l’année et faisaient partie d’un ensemble de spéculations sur l’arrivée de plusieurs jeux Xbox sur l’écosystème Nintendo. Une partie de ces rumeurs s’est avérée exacte puisque Pentiment et Grounded ont effectivement débarqué sur Switch. Des dataminers avaient même déterré des éléments convaincants, notamment des icônes suggérant fortement que ce jeu initialement exclusif à Xbox et PC se dirigeait vers la plateforme de Nintendo.

Les espoirs avaient été douchés lorsqu’un Nintendo Direct: Partner Showcase était passé sans mentionner le portage Switch, alors qu’une version PS5 sortait effectivement comme prévu. Aujourd’hui, la classification PEGI met fin au débat : le jeu arrive bel et bien sur Switch. Curieusement, la certification porte la même date de publication que la version PS5, soit le 30 avril 2024.

Développé par Tango Gameworks avant l’acquisition par Krafton, Hi-Fi Rush est un jeu d’action rythmique acclamé par la critique qui combine combat stylisé et synchronisation musicale. Son arrivée sur Switch permettra enfin aux joueurs Nintendo de découvrir cette production saluée pour son originalité et son énergie débordante.