Sail Forth est désormais disponible sur Switch 2 avec la mise à jour gratuite « Battle for Croaker Command », ont annoncé l’éditeur The Quantum Astrophysicists Guild et le développeur Festive Vector. Les possesseurs de la version Switch peuvent effectuer la mise à niveau gratuitement.

Lancé initialement le 21 décembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic Games Store et GOG, ce jeu d’exploration nautique accueille un contenu inédit sur toutes les plateformes.

La mise à jour « Battle for Croaker Command » invite les joueurs à collaborer avec le Croaker Command Corps pour ériger une base complète comprenant tours de garde, cantine, bassin à poissons, boutique d’appâts et extracteur de noyau. Cette expansion s’accompagne d’un nouveau défi de taille : affronter le Tekk Destroyer, le nouveau boss du Tekk Clan. Défendre sa base ne sera pas une mince affaire, mais la victoire récompensera les joueurs avec un nouveau vaisseau puissant, le Croaker Flagship.

Sail Forth propose d’explorer le Deepblue, un vaste océan parsemé de dizaines de régions distinctes regorgeant d’îles où prolifèrent faune, flore et populations amicales, mais aussi de redoutables adversaires. Les joueurs peuvent faire la course avec des dauphins étranges, contempler des couchers de soleil sous des horizons glaciaux, ou pourchasser des criminels en acceptant leurs excuses au son d’une artillerie canonnière déchaînée.

Le gameplay repose sur la construction et la gestion d’une flotte personnalisée de navires spécialisés adaptés au style de jeu de chacun. Les joueurs achètent, équipent, améliorent et modifient l’armement de leurs bâtiments pour affronter les pirates les plus coriaces. Briser des palourdes géantes et piller des épaves abandonnées permet de remplir son trésor et maintenir l’équipage à flot.

L’aventure narrative invite à s’allier aux nombreux habitants de ce monde aquatique pour découvrir un terrible secret enfoui dans les profondeurs du Deepblue. Les missions incluent la pêche au gros avec les Anglerwranglers, l’apprentissage du langage secret du Croaker Command Corps, le sauvetage de la vie marine des Moontiders, et la collecte de souvenirs pittoresques via une mystérieuse machine « caméra ». L’objectif ultime consiste à inspirer les peuples bienveillants de la planète à unir leurs forces pour sauver les mers et le monde.

Le système de navigation a été minutieusement conçu pour offrir une physique nautique réaliste capable de satisfaire les passionnés de voile tout en restant accessible aux novices. Les joueurs louvoient et virent lof pour lof, hissent et coupent les voiles dans un système de vent élaboré. Un système météorologique dynamique jour-nuit permet de voguer sur une houle agitée par les tempêtes ou apaisée par des couchers de soleil. Le mode Free Sail offre la possibilité de savourer la beauté des eaux océaniques sans autre objectif que l’horizon lointain.

Le jeu n’est pas traduit en français.