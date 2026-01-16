Dans un paysage vidéoludique souvent dominé par les récits épiques et les combats apocalyptiques, il est rafraîchissant de croiser la route d’un chevalier dont la quête principale est, tout simplement, d’offrir des fleurs. Sir Lovelot, développé par Pixel Games et édité par Sometimes You, débarque sur Nintendo Switch avec cette promesse simple mais charmante : devenir un héros romantique dans un monde de plates-formes impitoyable. Après plusieurs heures à enchaîner les tours et les cœurs brisés, on dresse le bilan de cette aventure en pixels.

Un Roméo en armure, une dulcinée par niveau

L’histoire, ou plutôt le prétexte, est délibérément ténue et teintée d’un humour potache. On incarne Sir Lovelot, un chevalier au grand cœur (et au casque improbable) dont la mission est de prouver son amour à une princesse retranchée au sommet d’une tour. Pour ce faire, il doit lui rapporter une fleur, un cadeau précieux dissimulé dans chaque niveau. La séquence victorieuse, où le chevalier rejoint sa belle, est systématiquement suivie d’une rupture aussi soudaine qu’inexplicable, le propulsant vers une nouvelle tour et une nouvelle promise. Ce cycle absurde, qui pourrait laisser penser à une satire légère des clichés des contes de fées, sert de fil rouge à l’aventure sans jamais vraiment s’imposer. L’histoire se résume à une mécanique : on court, on offre, on est largué, on recommence.

Sir Lovelot s’inscrit sans complexe dans la lignée des twitch platformers à la Super Meat Boy. Le principe se comprend immédiatement : traverser des niveaux compacts en moins d’une minute, éviter une multitude de pièges mortels (scies circulaires, pics, lave) et neutraliser quelques ennemis à l’aide d’un tir projectile. La panoplie de mouvements est efficace et intuitive : saut, double saut, accroche et rebond sur les murs. La prise en main est instinctive, et le jeu se passe de tutoriel. Les contrôles sur Switch, en mode TV ou portable, sont réactifs et précis, ce qui est essentiel dans un jeu où la moindre erreur signifie la mort instantanée.

La structure est celle d’un monde divisé en quatre zones thématiques (forêts, cimetières, grottes…), chacune proposant une douzaine de niveaux, pour une quarantaine au total. L’objectif premier est simple : atteindre la tour. Mais la rejouabilité repose sur la chasse aux secrets et aux hauts scores. Il faut collecter des pièces d’or, trouver une oie pondant des œufs d’or (le cadeau suprême), et découvrir des passages cachés en « frottant » les murs suspects. Si cette mécanique de secrets est une bonne idée, elle devient parfois frustrante, obligeant à tester chaque mur au hasard, quitte à tomber dans un piège.

Le jeu adopte une difficulté progressive bien calibrée, accessible aux novices du genre grâce à des points de contrôle fréquents et une punition modérée. Un choix cependant divise : les ennemis déjà vaincus ne réapparaissent pas après un échec, ce qui allège artificiellement le défi et peut ôter une part de satisfaction. Malgré un level design soigné et dense, on regrette un certain manque d’originalité dans les types d’obstacles et d’énigmes, qui puisent largement dans le répertoire classique du genre sans le renouveler.

Une direction artistique rétro et charmante

C’est sans doute sur le plan esthétique que Sir Lovelot séduit le plus. Le jeu adopte un style pixel art 16 bits extrêmement soigné et coloré. Les environnements sont détaillés, foisonnants de vie (feuilles qui tombent, lumières qui scintillent), et les sprites des personnages, de Sir Lovelot à ses adversaires (singes, serpents, poissons), sont pleins de charme et d’animation. C’est un véritable hommage aux classiques des années 90, assumé et réussi. La performance technique sur Switch est irréprochable, que ce soit en docké ou en portable.

La bande-son suit la même ligne rétro avec des compositions au synthétiseur évoquant une ambiance médiévale fantaisiste. Si elles ne resteront pas forcément dans les mémoires, elles accompagnent agréablement l’action. Les effets sonores sont quant à eux efficaces, même si le bruit de pas « spongieux » du héros peut surprendre.

Une première complétion demandera entre 2 et 3 heures, selon votre agilité. La vraie longévité vient du défi personnel : obtenir les meilleurs temps, récolter tous les cadeaux et atteindre un score parfait dans chaque niveau. Les amateurs de scores et de speedrunning y trouveront donc une raison de revenir. L’absence de mode multijoueur ou de contenu supplémentaire significatif limite cependant la durée de vie globale au strict minimum pour le joueur moyen.