Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Dispatch – Nintendo Switch 2 Edition – 28.5GB
- Citadelum – 2.9GB
- Isekai Rondo – Nintendo Switch 2 Edition – 1.8GB
- They Are Billions – 1.5GB
- The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 800MB
Switch
- Dispatch – 10.9GB
- Forgive Me Father 2 – 4.9GB
- Horror Tale: Remaster – 3.9GB
- Ship Simulator Ocean Fishing – 3.4GB
- Wall of Insanity 2 – 2.1GB
- Escape from Ever After – 1.8GB
- City Bus Simulator – 1.5GB
- Two Hands Hospital Assistant Simulator – 1.4GB
- Orwell: Ignorance is Strength – 1.2GB
- Eden of Creation – 1.0GB
- Freeride – 1000MB
- Succubus Hearts: Demon Love Redemption – 1000MB
- Incubus Hearts: Demon Love Redemption – 1000MB
- Dustland Delivery – 900MB
- YellowPips – 900MB
- Cute Finders – 744MB
- Touhou: Blossom Blade – 730MB
- Look Mum No Computer – 702MB
- Super Chipflake U: Quest for the Uncooked Schnitzel – 700MB
- Wash Cleaner Simulator – 452MB
- Magicbook AutoBattler – 400MB
- Orwell: Keeping an Eye On You – 370MB
- Guts ‘n Grunts Jr. – 300MB
- Sun Meadow – 283MB
- Cats Visiting Cozy Town – 255MB
- Gradiently 2 – 250MB
- Make it Kushikatsu – 240MB
- Jigsaw Realms: Nature – 235MB
- The Last Train: Baquedano – 225MB
- Funny Cats Puzzle – 221MB
- Pin Test Party Psychology – 179MB
- Exit of Truth 40 Masterpiece Quiz – 153MB
- Cats Around Us: Giant Cat – 149MB
- The Cute Whale – 93MB
- Hextreme Void – 65MB
- Eggconsole Courageous Perseus PC-8801 – 39MB
