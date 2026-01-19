L’éditeur Devolver Digital et le développeur Kenny Sun ont annoncé le lancement de « The Regal Update », première mise à jour majeure gratuite de BALL x PIT, prévue pour le 26 janvier. Cette extension enrichit le jeu de nouveaux personnages, béboules, passifs et fonctionnalités réclamées par la communauté depuis la sortie.

Deux nouveaux chasseurs de trésors rejoignent le roster. The Carouser se distingue par une mécanique unique : les béboules qu’il renvoie gravitent en orbite autour de lui. The Falconer combat accompagnée de ses deux faucons de confiance qui lancent les balles à sa place, offrant une approche tactique inédite.

Au-delà de ces ajouts de personnages, « The Regal Update » introduit huit nouvelles balles et plusieurs passifs supplémentaires élargissant les possibilités stratégiques. Les développeurs ont également teasé une surprise qu’ils préfèrent garder secrète jusqu’au lancement officiel, promettant que les joueurs l’apprécieront.

BALL x PIT est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch, Switch 2 et PC via Steam et Microsoft Store, ainsi que dans le catalogue Game Pass. Cette mise à jour gratuite s’inscrit dans l’engagement de Kenny Sun et Devolver Digital à faire évoluer le titre en réponse aux retours de la communauté.