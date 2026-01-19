Limited Run Games a annoncé la sortie digitale de Fighting Force Collection sur l’eShop Switch pour le 23 janvier 2026. Les précommandes pour les éditions physiques, ouvertes il y a quelques semaines, affichent déjà complet.

Cette compilation réunit deux classiques de la PlayStation 1 : Fighting Force et Fighting Force 2. Le premier opus, sorti en 1997, est un beat ’em up permettant d’incarner Hawk Manson, Mace Daniels, Alana McKendricks ou Ben « Smasher » Johnson dans leur combat contre le maléfique Dr. Dex Zeng.

Fighting Force propose le choix entre deux personnages masculins et deux féminins, chacun doté de compétences et forces distinctes. Le jeu se joue en solo ou en coopération pour vaincre les ennemis à travers sept niveaux d’action répartis en 22 stages différents. Chaque personnage dispose de dizaines de mouvements, et les joueurs peuvent ramasser diverses armes comme des lance-roquettes, fusils à pompe, tuyaux, pistolets, grenades et bien d’autres.

Fighting Force 2, publié en 1999, change de registre en proposant une enquête secrète. Les joueurs incarnent Hawk Manson infiltrant les installations de la Knackmiche Corporation pour investiguer des expériences de clonage humain. Le gameplay met l’accent sur des installations de recherche et développement complexes aux visuels impressionnants et effets spéciaux avancés pour l’époque.

Ce second volet propose un combat au corps-à-corps féroce incluant des combinaisons mortelles dévastatrices. Un arsenal de plus de 20 armes létales assiste les joueurs dans l’élimination du personnel clé et la destruction totale des environnements, offrant une approche plus tactique et infiltration que son prédécesseur orienté beat ’em up pur.