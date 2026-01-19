Une nouvelle série de promotions est actuellement disponible sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement large de titres et plusieurs records de prix historiquement bas. Parmi les offres les plus notables figurent Grindstone, Nine Sols et The Stanley Parable: Ultra Deluxe, tous proposés à leur tarif le plus bas depuis leur lancement sur la plateforme.

Cette vague de réductions couvre un spectre extrêmement large de genres et d’éditeurs. Des productions indépendantes reconnues comme Gorogoa, Loop Hero, Unpacking, Grindstone ou Nine Sols côtoient des licences majeures telles que Dark Souls: Remastered, Persona 5 Royal, Diablo II: Resurrected, Sonic Frontiers ou encore The Elder Scrolls V: Skyrim. Plusieurs compilations et éditions définitives sont également concernées, à l’image de Street Fighter 30th Anniversary Collection, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Valkyria Chronicles + Valkyria Chronicles 4 Bundle ou Capcom Beat ’Em Up Bundle.

Du côté des prix historiquement bas, Grindstone passe à 4,99 dollars, Nine Sols à 14,99 dollars et The Stanley Parable: Ultra Deluxe à 9,99 dollars. On note également des baisses très marquées sur Figment 1 + 2 à 2,33 dollars, Mortal Shell à 2,99 dollars, Super Mega Baseball 4 à 4,99 dollars ou encore Overpass à 1,99 dollar. Certains titres first-party Nintendo sont aussi concernés, comme ARMS, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, Captain Toad: Treasure Tracker ou Zelda: Skyward Sword HD, bien que leurs remises restent plus modérées.

Les amateurs de RPG et de jeux japonais trouveront également de nombreuses opportunités avec des réductions sur Shin Megami Tensei V: Vengeance Digital Deluxe Edition, Persona 4 Golden, Persona 4 Arena Ultimax, Raidou Remastered, Ni no Kuni II ou encore Master Detective Archives: Rain Code. Les jeux d’action et de tir ne sont pas en reste, avec Doom, Doom Eternal, Wolfenstein II, Quake, Quake II et Risk of Rain Returns à prix réduit.

