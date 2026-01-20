Un site e-commerce portugais a listé Borderlands 4 pour une sortie sur Nintendo Switch 2 le 27 février, offrant une première date potentielle après le report du jeu sur la plateforme de Nintendo.

Le looter shooter de 2K Games avait été initialement prévu au lancement de la Switch 2, mais le développeur avait pris la décision de le retarder en raison de problèmes techniques importants sur la console. Les comptes-rendus évoquaient une version techniquement problématique nécessitant un travail supplémentaire pour atteindre un niveau de qualité acceptable.

Depuis l’annonce du report, 2K Games s’était refusé à communiquer une nouvelle fenêtre de sortie pour le portage Switch 2, laissant les joueurs Nintendo dans l’incertitude. Cette référence chez un détaillant portugais suggère que le développement avance et qu’une sortie pourrait intervenir moins de deux mois après le lancement de la console.

Il convient de rester prudent : les dates apparaissant chez les revendeurs ne constituent pas toujours des informations officielles et peuvent résulter de simples estimations internes. Seule une annonce formelle de 2K Games confirmera définitivement la disponibilité de Borderlands 4 sur Switch 2 pour cette date du 27 février.