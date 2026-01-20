Encore un roguelike deckbuilding annoncé pour la Nintendo Switch ? Kingdom Loop, développé par le studio russo-kirghiz de RootGame, a été annoncé ce vendredi 17 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2 pour la deuxième partie de l’année. À l’occasion, nous avons pu tester la démo du jeu sur PC en 0.6.41. Que nous donnent ces premières parties réalisées sur ce titre ? Voilà notre preview !

Un roguelike avec de bonnes idées…

Avant-propos : nous avons réalisé cette preview sur une version PC pas encore terminée. Cette version, en 0.6.41, ne permet clairement pas de donner un avis définitif sur le jeu. De plus, le jeu ne supportait pas la manette. Difficile de rendre un avis pertinent pour la Nintendo Switch 2 dans ces conditions…

Kingdom Loop est un roguelike deckbuilding jeu de plateau avec des combats au tour par tour au concept un peu alambiqué (sauf pour ceux qui ont déjà joué à Loop Hero) : nous incarnons un héros qui fait des tours sur une carte peuplée d’adversaires, et notre objectif est globalement de survivre jusqu’à la dixième journée en tuant le boss.

Le gameplay se prend facilement en main même si, faute de tutoriel, nous réalisons les vingt premières minutes à jouer à l’aveugle, en ne comprenant absolument rien de ce que nous faisons.

Globalement, notre héros fait des tours et rencontre des ennemis sur sa route. Entre-temps, nous possédons des tuiles de bâtiments que nous pouvons placer pour gagner des ressources, accroître notre production militaire, ou diminuer les adversaires (ou même pour rajouter des ennemis).

Le jeu se déroule en dix journées. Chaque journée (qui se déroule en temps réel) permet de récupérer des troupes, des ressources, mais rajoute aussi des adversaires sur la carte.

Les combats se font au tour par tour et sont très simples : nous avons plusieurs types d’unités, comme la milice, le mage, ou l’arbalétrier, qui ont chacune leurs propres caractéristiques. La milice possède par exemple une bonne initiative alors que l’arbalétrier fait un nombre de dégâts intéressant.

À chaque tour d’une de nos unités, nous devons attaquer l’adversaire de notre choix. La stratégie, à l’heure actuelle, est simplissime pour gagner les combats : il suffit de viser l’ennemi qui s’apprête à nous attaquer afin d’annihiler sa puissance de frappe.

Gagner un combat nous permet d’obtenir de l’équipement pour notre héros. Chaque statistique de notre personnage est reliée à un type d’unités, et il faudra jongler en permanence avec notre inventaire afin de trouver la meilleure combinaison possible.

Concrètement, certains équipements renforceront par exemple notre infanterie (statistique d’adaptabilité) et diminueront nos clercs (statistique de connaissance), et nous devrons peut-être soit vendre, soit changer la composition de notre armée afin de profiter au maximum de ces pièces d’armure.

À l’heure actuelle, un jeu qui ne donne pas envie

Nous récupérons donc des tuiles de bâtiments à placer sur la carte. Le bon placement de ces dernières est capital pour réussir la partie. Il y a les bâtiments militaires, comme la forteresse ou le monastère (mais aussi le village), qui permettent à chaque journée de récupérer de nouvelles troupes.

Les bâtiments « ressources », comme les champs, les lacs, ou les montagnes diminuent la force des ennemis. Il faut cependant faire attention, car parfois des ombres prennent d’assaut nos précieux bâtiments et peuvent transformer nos avantages en malus. Nous devrons alors placer une tour qui annule les effets négatifs pour s’en sortir.

Nous pouvons finalement placer des bâtiments sur la route de notre héros qui nous offrent des bonus, des améliorations pour nos armées mais qui peuvent aussi… aider nos adversaires ?! Comme tuer des adversaires rapporte de l’équipement, renforcer les ennemis peut aussi être une bonne idée.

Mais ce n’est pas tout ! Comme dans Loop Hero, Kingdom Loop est un jeu où les bâtiments peuvent créer des mini-synergies pour devenir plus puissants. En entourant un lac de deux autres lacs, ce dernier se transforme en lac profond avec des statistiques améliorées. En plaçant un village autour de deux forêts, nous la transformons en scierie pour créer du bois ! Le jeu propose plusieurs matériaux comme le bois ou le cristal qui vont nous permettre d’améliorer nos bâtiments mais aussi de détruire ceux des adversaires.

Kingdom Loop repose donc sur une astucieuse gestion de nos ressources, de notre or, de notre inventaire, mais aussi par notre capacité à créer la meilleure armée possible en plaçant intelligemment nos bâtiments !

Après plusieurs heures passées sur cette preview, nous ressortons de cette expérience avec un sentiment vraiment mitigé. D’un côté, Kingdom Loop a un potentiel certain, avec un gameplay possiblement conséquent pour nous donner des heures et des heures de jeux, mais de l’autre, nous avons reçu une version encore peu jouable, aux mécaniques mal implémentées et au contenu très (très) léger.

Si les développeurs de RootGame travaillent vraiment leur jeu jusqu’à la 1.0, en corrigeant les problèmes très lourds de la version actuelle, alors peut-être aurons-nous une petite surprise à recommander pour tous les joueurs. Après tout, l’expérience propose un mélange intéressant, qui réussit à s’inspirer de Loop Hero tout en gardant sa propre identité.

Mais pour l’heure actuelle, Kingdom Loop se saborde tout seul en nous proposant une démo qui ne donne pas envie d’acheter le jeu une fois terminé. Là où d’autres jeux en accès anticipé offrent des jeux incomplets au gameplay déjà addictif et conséquent (comme Slime Rancher 2 à l’époque), Kingdom Loop s’est présenté à nous comme un brouillon pas encore adapté au public.

Pas de contenu et des mécaniques qui ne s’agencent pas très bien ensemble

Le jeu se lance sans aucun tutoriel, sans aucune explication et les quelques guides disponibles çà et là sont peu clairs. Nous comprenons rapidement les tâches à réaliser, cependant de nombreuses recettes disponibles dans les guides ne fonctionnent pas.

Une bonne partie du gameplay est là, mais pour l’instant, les mécaniques ne sont pas assez bien implémentées entre elles pour qu’elles fonctionnent. Nous enchaînons les tours, encore et encore, autour de cette petite carte et nous arrivons très rapidement au boss sans avoir pris vraiment de plaisir.

Soit les parties sont trop courtes (elles durent tout de même trente minutes), soit les possibilités de construction et de synergie ne sont pas encore assez gratifiantes. Nous n’avons pas cette impression assez satisfaisante propre au roguelike où nous construisons vraiment notre build pour devenir presque immortel.

Les parties se ressemblent… et l’ennui arrive très vite. À vrai dire, nous nous sommes ennuyés à partir du moment où nous avons compris les mécaniques. Oui, nous pouvons installer des forêts, les améliorer, installer des villages, les améliorer, mais cette démo ne nous propose pas grand-chose qui nous permettrait de dire que Kingdom Loop est la prochaine pépite à faire sur Nintendo Switch 2.

La maniabilité, même à la souris, n’est pas idéale, et le jeu ne réagit étonnamment parfois pas très bien à nos actions. De plus, l’expérience n’était pas jouable à la manette, ce qui interroge énormément pour un jeu qui doit sortir sur une console de salon (car le jeu est annoncé aussi sur PS5 et Xbox qui n’ont pas de mode souris).

L’absence de roadmap (feuille de route) n’est pas non plus un bon indicateur. À l’heure actuelle, plusieurs personnages sont grisés (seul un était jouable), et nous avons du mal à concevoir le jeu terminé. Allons-nous avoir des héros améliorables, un peu comme Spin Hero ? De nouvelles cartes ? Et comment le roguelike va fonctionner ?

Pour l’instant, il y a peu de cartes disponibles, peu d’unités, peu d’ennemis, et la difficulté est terriblement basse. Même sans comprendre le jeu, il est possible de gagner ! Là encore, les indicateurs sont plutôt au rouge concernant Kingdom Loop. À voir quand le jeu sera terminé…

Les graphismes sont assez pauvres, et même s’ils font l’affaire, nous ne voyons pas une vraie direction artistique qui se détache. Le village ressemble à un village, la forêt à une forêt (logique, nous direz-vous), mais il manque un parti pris qui pourrait donner à ce « faux jeu » de plateau une identité.

Nous vous joignons une vidéo tirée lors de notre découverte du jeu, sans commentaire, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.

Premières impressions

Kingdom Loop a du potentiel, c’est certain… mais la version reçue est actuellement trop brouillonne pour prendre du plaisir sur le titre. Avec un gameplay pas expliqué, un contenu pauvre, des problèmes techniques à la pelle, la sauce ne prend pas pour l’instant. Après, bien sûr, ce n’est qu’une preview sur une version 0.6.41, mais les premiers signaux sont plutôt négatifs. Sans feuille de route claire, impossible pour nous d’être enthousiastes envers Kingdom Loop, qui n’était par ailleurs pas encore jouable à la manette…