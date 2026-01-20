MIO: Memories in Orbit n’est pas qu’un voyage somptueux. C’est un défi constant, dont le gameplay mêle plateforme et combats dynamiques, invitant les joueurs à s’adapter en permanence, expérimenter et maîtriser un arsenal évolutif de pouvoirs et de modificateurs. L’Arche regorge de menaces et de créatures redoutables et s’avère le terrain parfait pour créer des affrontements épiques et autres chorégraphies endiablées. Le vaisseau regorge aussi de secrets, et le jeu ne vous tient jamais par la main : curiosité et maîtrise seront vos meilleurs alliés pour révéler de nombreux passages secrets, ressources précieuses et ennemis tapis dans l’ombre.

Vision et création : le studio derrière MIO

Développé par Douze Dixièmes, le studio à l’origine du très acclamé Shady Part of Me, MIO reflète pleinement l’approche artisanale et la vision créative du studio : “Nous avons voulu créer une expérience de jeu alliant tout ce qui nous tient à coeur : un genre dont nous sommes fans aux mécaniques exigeantes, un univers de science fiction à l’intrigue mystérieuse, le tout avec une forte identité visuelle, rendue possible notamment par le développement de notre propre moteur graphique.” dit Sarah Hourcade, cofondatrice de Douze Dixièmes et productrice sur MIO: Memories in Orbit. “Après 5 ans de travail, toute l’équipe est très impatiente d’enfin voir MIO prendre vie à travers le regard des joueurs.”

Mélodies de l’Arche

Inspirée à la fois de la bande dessinée, des classiques de la science-fiction, de la peinture ou de certains anime, la direction artistique de MIO se double d’une bande-originale tout aussi remarquable. Composée par Nicolas Gueguen, cette OST de 75 morceaux mêle mélodies ambient, nappes de synthés et chœurs enregistrés en studio et chœurs enregistrés en live pour restituer l’atmosphère à la fois majestueuse et inquiétante de l’Arche.

La bande originale de MIO: Memories in Orbit sera disponible sur toutes les principales plateformes de streaming – Spotify, Apple Music, YouTube, Bandcamp et bien d’autres – à compter du 20 janvier.

MIO: Memories In Orbit est disponible au prix de 19,99 euros avec une remise de -10% sur toutes les plateformes pour son lancement (réduction réservée aux abonnés PS Plus sur PS5). Les détenteurs de la version Nintendo Switch 1 du jeu bénéficient d’un accès gratuit à la version Nintendo Switch 2.

MIO: Memories In Orbit est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Game Store, Microsoft Store), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu est également disponible day one sur le Xbox Game Pass, et entièrement jouable sur Steam Deck.