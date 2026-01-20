L’éditeur Playstack et le développeur Kumi Souls Games ont annoncé un report de dernière minute pour la version Switch du DLC « Awakened Ancients » de The Last Faith. Initialement prévu pour aujourd’hui, ce contenu additionnel sortira « dès que possible » sur la plateforme Nintendo, sans date précise communiquée pour l’instant. Une bande-annonce de lancement a néanmoins été diffusée.

The Last Faith est une alliance impie entre metroidvania et soulslike, privilégiant un combat impitoyable et précis. Le jeu propose une vaste gamme d’exécutions personnalisées et permet de découvrir un arsenal formidable d’armes de mêlée, de sorts arcaniques et d’armes à feu longue portée, offrant aux joueurs la liberté de se frayer leur propre chemin.

L’exploration non linéaire constitue le cœur de l’expérience. Le pixel art somptueux dépeint un paysage gothique imposant où les joueurs parcourent montagnes saupoudrées de neige et châteaux baignés de clair de lune. Découvrir et améliorer une gamme redoutable d’outils de destruction fait partie intégrante de la progression.

L’histoire suit Eryk, qui se réveille sans aucun souvenir de son passé immédiat dans le monde ravagé de The Last Faith. Il découvre rapidement qu’il est engagé dans une course contre la montre alors que son esprit et sa conscience commencent à se détériorer. Son désir de salut face à cette affliction le lance dans une mission maudite qui croise le chemin d’anciennes religions et de divinités. Le jeu promet que les méchants et les bénis seront jugés de la même manière, et que rien ne doit faire obstacle à la progression du joueur.

Les joueurs Switch devront patienter avant de découvrir « Awakened Ancients », tandis que les autres plateformes accueillent le DLC comme prévu. Aucune explication n’a été fournie concernant la nature du problème ayant causé ce retard sur la version Nintendo.