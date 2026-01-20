Plusieurs insiders affirment que Kingdom Hearts Integrum Masterpiece arrivera nativement sur Nintendo Switch 2, sans recourir au cloud gaming. Cette compilation regrouperait Kingdom Hearts 1.5+2.5, 2.8 et 3+ReMind.

Nash Weedle a initialement partagé l’information, révélant que les portages seraient déjà prêts et n’attendraient plus que l’annonce officielle de Square Enix. Attack The Backlog a corroboré cette rumeur, confirmant avoir discuté avec Nash Weedle en coulisses et vérifié l’information auprès de sa propre source indépendante qui lui a assuré que Kingdom Hearts Integrum arrive bel et bien sur Switch 2.

Cette fuite, bien que relativement attendue compte tenu de la stratégie de Square Enix, représenterait une belle sortie pour les joueurs Nintendo. Jusqu’à présent, la saga Kingdom Hearts n’était accessible sur Switch que via des versions cloud nécessitant une connexion internet stable, une solution largement critiquée par les joueurs pour ses limitations techniques et son manque de fiabilité.

Des portages natifs permettraient enfin de jouer à la collection complète de Kingdom Hearts en déplacement sans contrainte de connexion, exploitant pleinement la nature hybride de la console. Cette arrivée s’inscrirait dans une tendance plus large : Dragon Quest et Final Fantasy ont déjà massivement investi la Switch 2, confirmant l’engagement renforcé de Square Enix envers la plateforme Nintendo.