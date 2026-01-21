On ne va pas se mentir, l’attente était grande. La Nintendo Switch 2, avec sa puissance promise, devait enfin ouvrir la porte à des expériences de gestion et de stratégie profondes, héritées du PC, sans compromis. Citadelum, premier city-builder historique sur la plateforme, relève ce défi avec l’ambition d’un César marchant sur la Gaule. Après des dizaines d’heures à bâtir, gérer, commercer et conquérir, on peut affirmer sans réserve : l’aventure est aussi enivrante qu’exigeante, et elle marque un jalon important pour le genre sur console.

L’Empire Romain au creux de la main

Derrière ce projet d’envergure se trouve Abylight Barcelona, un studio spécialisé dans l’adaptation et la création de jeux de gestion. Avec Citadelum, ils ne se contentent pas de porter un concept existant ; ils le repensent et l’enrichissent pour en faire une œuvre à part entière, mûrie par les retours de la communauté PC (Steam). Cette expertise est palpable à chaque instant, notamment dans la clarté des mécaniques, pourtant très nombreuses, et dans l’optimisation technique remarquable dont bénéficie cette version Switch 2.

L’objectif est aussi simple que démesuré : élever une modeste colonie au rang de cité impériale florissante, cœur d’un réseau commercial et militaire dominant le monde connu. Pour y parvenir, trois couches de gameplay s’entremêlent de façon organique et vertigineuse.

La construction urbaine (la fondation) : On commence par un forum, artère vitale autour de laquelle tout devra s’articuler. Vient ensuite la collecte de ressources basiques (bois, pierre), l’agriculture, l’élevage et la pêche. Il faut loger et satisfaire les Plébéiens, force laborieuse, et les Patriciens, source de taxes et de stabilité. Chaque bâtiment a un rayon d’effet, chaque service (pompiers, ingénieurs, médecins) doit être pensé. La gestion de l’attractivité de votre ville, de la santé, du chômage et même du divertissement (théâtres, courses de chars) transforme peu à peu le jeu en casse-tête géant et addictif. C’est du Cities: Skylines à la sauce romaine, mais en plus pointu sur la chaîne de production. La couche stratégique et militaire (l’expansion) : La carte du monde s’ouvre. On y explore, on libère des villages, et on sécurise des territoires via des batailles tactiques (automatiques, avec ordres ou en simulation). Une zone pacifiée permet d’établir des routes commerciales cruciales pour importer des matériaux exotiques. Le Sénat confie des missions, des explorateurs recherchent des artefacts… et il faut aussi gérer la diplomatie, la justice, et construire des merveilles. La guerre nécessite une infrastructure lourde : ateliers d’armes, casernes, entraînement de différentes unités (archers, gardes, centurions…), le tout nourri par une économie robuste. La dimension divine (le chaos et la grâce) : Le Panthéon romain veille. Six divinités (Minerva, Mars, Jupiter, Pluto, Apollo, Ceres) réclament hommages, temples et offrandes. Les satisfaire apporte des bénédictions puissantes sur les récoltes ou les armées. Les négliger, ou favoriser l’une au détriment d’une autre, peut attirer une colère catastrophique. Cette couche narrative non linéaire, où les dieux descendent physiquement sur le champ de bataille ou dans la ville, garantit une rejouabilité importante et une tension constante.

Une histoire à écrire, plusieurs campagnes à vivre

Exit les scénarios linéaires étriqués. Citadelum sur Switch 2 inclut d’emblée cinq campagnes historiques complètes : The Rise of the Roman Empire (autour d’Auguste), The Last Conqueror of Britannia, The Lost Eagles of Germania, The Gallic Wars (avec Jules César) et The Third Punic War. Elles servent de tutoriel géant et de fil rouge, même si l’histoire est principalement racontée par les objectifs et l’ambiance. Le vrai sandbox, cependant, réside dans les cartes personnalisables (avec sept biomes : Italie, Gaule, Germanie, etc.), où l’on définit soi-même la difficulté, les ressources de départ et même la présence ou non d’ennemis.

C’était l’écueil redouté : comment traduire la précision d’un city-builder complexe sur une manette ? La réponse d’Abylight est exemplaire. L’interface et les contrôles ont été entièrement repensés pour la console. Les menus radiaux, les raccourcis intelligents et un curseur virtuel réactif rendent la construction et la gestion étonnamment fluides. On est loin de la lourdeur habituelle. Un bémol temporaire : le contrôle à la souris (avec les Joy-Con 2) arrivera dans les semaines à venir via un patch. Mais même sans cela, la prise en main est maîtrisée en une heure, et devient intuitive par la suite, ce qui est une petite victoire en soi.

Techniquement, Citadelum se débrouille très bien sur Nintendo Switch 2. En mode portable, le jeu tourne en 1080p fluide, avec des détails fins (les feuilles des arbres bougent, on voit les artisans s’activer). Une fois la console dockée, on passe en 4K : la cité grouille de vie, les légions sont composées de centaines de soldats modélisés individuellement, et les effets des dieux sont spectaculaires. La bande-son, faite de cuivres dignes et de mélopes antiques, s’efface intelligemment pour laisser place aux bruits de la ville et aux clameurs des batailles. L’immersion est totale.

Comptez facilement plusieurs dizaines d’heures rien que pour les campagnes. Chaque scénario libre, avec ses paramètres variables, promet des parties radicalement différentes selon vos choix (vais-je être un pieux adorateur de Cérès ou un général conquérant soutenu par Mars ?). L’inclusion de la mise à jour 2.0 « Julius » et de tout le contenu PC assure une profondeur abyssale. On n’a jamais fait le tour. Le seul regret palpable est l’absence de mode multijoueur, qui aurait été la cerise sur le gâteau. Mais la densité du jeu en solo est telle qu’on l’oublie vite.