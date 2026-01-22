Les joueurs PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch vont pouvoir à leur tour plonger au cœur du cauchemar qui inclut la dernière mise à jour gratuite sortie sur PC

Après un lancement PC aussi réussi que terrifiant, l’éditeur indépendant Firenut Games et le développeur José Manuel Conesa Hernández annoncent aujourd’hui que l’expérience de survival horror glaçante Backrooms Level X arrivera sur PlayStation 5 , Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 19 février 2026. Les joueurs console peuvent dès à présent ajouter Backrooms Level X à leur liste de souhaits.

Les versions consoles seront proposées au prix de 9,99 € et incluront la dernière mise à jour gratuite PC, enrichissant ainsi l’expérience dès le lancement avec de nouvelles zones, de nouvelles mécaniques, des défis supplémentaires ainsi que d’importantes améliorations de performances et de confort de jeu.

Backrooms Level X est une expérience de survival horror à la première personne qui emprisonne les joueurs dans un labyrinthe cauchemardesque d’espaces liminaux, de lumières vacillantes et d’entités indicibles. En explorant ses couloirs oppressants, il faudra reconstituer une histoire cryptique, résoudre des énigmes environnementales et survivre à des horreurs invisibles et incessantes qui guettent chacun de leur pas.

Inspiré du mystérieux incident d’Albuquerque de 1986, documenté sur une cassette VHS depuis longtemps disparue, le jeu mêle tension psychologique, narration environnementale et mécaniques de survie pour une plongée terrifiante qui va bien au-delà de la réalité.