Le développeur qureate a annoncé la sortie de Fantasista Asuka pour le 12 février 2026 sur Nintendo Switch et PC via Steam au prix de 19,99$ / 2 480 yens. Ce jeu de simulation de football positionné comme une « épopée de l’outsider » propose d’incarner l’entraîneur d’une équipe féminine de football japonaise.

L’histoire réunit Daisuke Aozora, entraîneur ambitionnant de former une équipe féminine japonaise capable de rivaliser sur la scène mondiale, et Asuka Tenma, joueuse du club de football dernier du classement, les Golden Balls. Voyant le potentiel d’Asuka, Daisuke décide de devenir entraîneur des Golden Balls avec cette promesse : « Je vous guiderai de la plus faible à la plus forte équipe. » De cette rencontre fortuite et de cette unique promesse, le destin d’Asuka et de ses coéquipières commence à changer dans une remontée miraculeuse de l’équipe dernière du classement, portée par la passion et la persévérance.

Asuka Tenma (doublée par Aimi Tanaka) est un génie du football qui joue au ballon depuis sa naissance. Contrainte de déménager constamment durant ses études à cause du travail de ses parents, elle n’a jamais pu rester dans une équipe et se faire un nom. Écartée par les organisations pour son absence de palmarès, ses rêves de jouer sur le terrain semblaient s’éloigner. Cependant, suite à la perte soudaine d’une joueuse, elle obtient une chance de jouer pour les Golden Balls. Lorsque le nouvel entraîneur Daisuke Aozora découvre son potentiel, elle commence à progresser de manière exponentielle.

Le gameplay des matchs adopte une approche simple et accessible basée sur des événements en temps rapide (quick time events). Les joueurs dirigent constamment leurs équipières sur le terrain, chaque décision influençant grandement l’issue du match. La pléthore d’actions disponibles comme tirer, tacler et passer change selon la situation et consomme une énergie appelée « vibes ». Surexploiter une seule joueuse épuise rapidement ses vibes, limitant drastiquement ses mouvements.

L’optimisation des remplacement et la division du travail maximisent la production de « vibes » de l’équipe, constituant le chemin le plus court vers la victoire. Remporter un match acharné contre une équipe rivale recrute ses joueuses dans les Golden Balls. Entre les matchs, l’entraînement permet de renforcer les personnages. Construire une équipe équilibrée ou se concentrer sur une niche spécifique dépend entièrement de la stratégie de l’entraîneur. Former ses joueuses favorites crée l’équipe de rêve personnalisée menant au trophée de champion de la ligue.

Certaines joueuses possèdent des mouvements spéciaux plus puissants que les tirs, dribbles et tacles ordinaires. Ces techniques consomment d’importantes quantités de vibes, rendant crucial le choix des moments pivots pour les activer. Lorsqu’une joueuse exécute un mouvement spécial, son uniforme se retrouve mystérieusement en lambeaux. Les joueuses aux uniformes endommagés doivent temporairement quitter le terrain pour se changer, laissant l’équipe à court d’une joueuse. Déterminer quand utiliser optimalement ces mouvements spéciaux permet de saisir la victoire.

Après avoir vaincu une équipe rivale, l’échange d’uniformes après le match représente un acte de sportivité, signe d’amitié et de respect mutuel réservé à celles ayant tout donné durant la rencontre. Une lumière céleste descend pour protéger les zones sensibles des joueuses. Activer cette fonctionnalité permet d’esquiver élégamment un carton rouge sur les services de streaming vidéo ou les réseaux sociaux… peut-être. Le jeu précise que même avec cette fonction activée, une plateforme peut toujours supprimer la vidéo ou bannir le compte.

Les fonctionnalités diffèrent selon la plateforme. Pour les illustrations d’échange d’uniformes et de destruction d’uniformes, la version Switch affiche une quantité de peau montrée réduite, tandis que la version PC présente une quantité de peau montrée importante. Le jeu promet également des règles stupéfiantes impossibles à trouver dans un vrai match de football, invitant à former une équipe de rêve brisant les conventions pour viser la victoire dans ce simulateur de football temps réel original.