Inti Creates a diffusé une nouvelle bande-annonce, des informations détaillées et des captures d’écran pour Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster, expliquant la boucle de jeu et la progression de cet action-RPG hybride mêlant action 2D et stratégie. Le titre sortira le 23 avril sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch et PC via Steam, avec une option de mise à niveau gratuite vers la Switch 2.

Kingdom’s Return invite les joueurs à partir à l’aventure pour restaurer leur royaume déchu. Le gameplay se divise en deux phases complémentaires : collecter des matériaux dans des niveaux d’aventure en 2D à défilement horizontal, puis les utiliser dans la partie stratégie pour bâtir sa ville selon ses préférences tout en renforçant ses personnages.

Quatre personnages sont disponibles : l’Impérial, l’Alchimiste, le Magicien et Zipangu. Chacun part à l’aventure à travers une variété de niveaux d’action pour collecter les matériaux nécessaires à la construction du royaume. Placer des bâtiments améliore les statistiques des personnages, permettant ensuite de conquérir des niveaux encore plus dangereux jusqu’à ce que les boss redoutent le joueur.

Pour résoudre le mystère de la ruine du royaume, les joueurs acceptent des missions et partent à l’aventure. L’exploration du monde révèle des monstres errants qu’il est possible d’éviter ou d’affronter agressivement. Entrer en contact avec un monstre déclenche un combat. Vaincre les ennemis rapporte des matériaux et des points d’expérience augmentant le niveau de l’aventurier.

Monter de niveau accroît les paramètres et rend plus fort. Les joueurs gagnent également des CP (Class Points) à dépenser dans le Class Circle pour débloquer de nouvelles capacités. Chaque personnage possède un Class Circle unique où débloquer de nouvelles compétences et fonctionnalités. Le déblocage démarre au centre et progresse via les lignes brillantes connectant les capacités, réparties en quatre types : Passive, Action, Skill et Bonus. Avant d’utiliser une Skill, il faut l’assigner à un bouton de la manette.

Lors de la découverte de l’objectif, il faut plonger dans un donjon. Réussir la mission permet de ramener les matériaux durement gagnés en toute sécurité au royaume. Dans la partie restauration, ces matériaux servent à construire des structures et restaurer le royaume. Même partant de bas, les aventuriers deviennent de plus en plus forts en restaurant leur royaume et en aventurant.

Augmenter ses niveaux lors des missions permet de partir vers de nouvelles aventures. La façon de construire le royaume et de répondre aux requêtes des résidents peut même changer la fin de l’histoire, offrant une rejouabilité basée sur les choix stratégiques effectués.

La bande-annonce révèle également des détails sur la sortie physique. L’édition physique standard inclura le skin DLC Azure Striker Gunvolt. Une édition limitée sera disponible comprenant un artbook, la bande-originale et un porte-clés acrylique. Cette édition collector ravira les fans d’Inti Creates désireux de posséder du contenu exclusif aux côtés du jeu.

Le système hybride action-stratégie promet une expérience unique où chaque sortie aventureuse impacte directement les capacités de développement du royaume, créant un cercle vertueux de progression entre les deux piliers du gameplay.