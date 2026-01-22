Nintendo a déployé la première mise à jour 2026 de Mario Kart World, portant le jeu en version 1.5.0. Cette mise à jour apporte des modifications générales et corrige plusieurs problèmes, avec comme nouveauté principale l’introduction des courses d’équipe dans le mode Knockout Tour.

Le mode Knockout Tour (Survival/Survie) permet désormais de jouer en équipes lors des sessions en salle, que ce soit en jeu en ligne ou en jeu sans fil local. Ce mode propose de traverser de vastes mondes d’un bout à l’autre sans interruption, démarrant avec 24 joueurs. Des points de contrôle jalonnent le parcours et les joueurs n’atteignant pas le classement requis sont éliminés à chaque checkpoint, réduisant progressivement le nombre de participants : 24 → 20 → 16 et ainsi de suite.

Jusqu’à présent, le mode Survival ne proposait que des parties individuelles. Désormais, les joueurs peuvent former jusqu’à quatre équipes et s’affronter ou collaborer avec leurs proches en ligne, en multijoueur local ou en mode LAN. Trois configurations d’équipes sont disponibles : 2 équipes de 12 contre 12, 3 équipes de 8 contre 8 contre 8, ou 4 équipes de 6 contre 6 contre 6 contre 6. Si le nombre de joueurs est insuffisant, des CPU complètent les rangs.

Lors du passage d’un checkpoint en mode équipe, les couleurs d’équipe s’affichent en haut à droite de l’écran avec les informations des joueurs ayant réussi à passer, permettant de visualiser quelle équipe survit le mieux. La victoire se détermine après la fin du Survival selon le total des points obtenus par les membres de l’équipe en fonction de leur classement.

Le système de points diffère considérablement des courses d’équipe traditionnelles, favorisant massivement les premières places : 1ère place = 50 points, 2ème = 40 points, 3ème = 35 points, 4ème = 30 points. À l’inverse, les quatre joueurs éliminés au premier checkpoint ne reçoivent qu’un seul point. Si une même équipe monopolise les quatre places passant le dernier checkpoint, sa victoire est assurée. La coopération entre coéquipiers pour que tous atteignent les positions supérieures devient donc cruciale.

Même après élimination, les joueurs peuvent observer le déroulement de la course jusqu’à la fin. Ils peuvent basculer la caméra sur le joueur qu’ils souhaitent encourager et partager des commentaires avec les autres spectateurs, transformant l’élimination en expérience sociale plutôt qu’en frustration.

La mise à jour ajoute également le support de la langue polonaise, modifiable dans les paramètres système du menu « Langue ». Plusieurs corrections de bugs accompagnent ces ajouts, notamment un problème provoquant parfois la fin de la partie lorsqu’un joueur incarnait Kamek sur Choco Mountain, et un affichage parfois incorrect du rating lors de la jonction au mode « Tout le monde » en jeu en ligne dans une salle. D’autres problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu globale.