D3 Publisher a annoncé et lancé simultanément POOL ROOM BILLIARD sur Nintendo Switch 2. Le jeu est d’ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop japonais à 1 980 yens et devrait apparaître sur l’eShop dans la journée. Au Japon, le titre est commercialisé sous le nom SIMPLE Series for Nintendo Switch 2 Vol.2 THE Billiard. Une édition physique sous forme de carte game-key sortira le 2 avril au Japon au prix de 2 980 yens.

Ce jeu de billard 3D exploite pleinement les capacités des deux manettes Joy-Con 2 pour offrir une expérience immersive avec contrôles de mouvement. Conçu pour capturer la sensation authentique des sports de queue réels, le titre mélange physique précise, présentation élégante et jeu en ligne compétitif destiné tant aux joueurs occasionnels qu’aux fans de billard dévoués.

En maniant deux contrôleurs Joy-Con 2, les joueurs peuvent ressentir la sensation naturelle de frapper une boule de billard, répliquant la finesse, le timing et le mouvement physique du billard réel. Le mode souris des Joy-Con 2 apporte une précision supplémentaire aux contrôles intuitifs. Situé dans des environnements élégants inspirés des bars de billard, le jeu propose les modes classiques 8-ball et 9-ball améliorés par une physique de balle ultra-réaliste et un détail visuel raffiné, avec des visuels riches et stylés accompagnés d’effets de replay dynamiques.

Les joueurs peuvent affronter des adversaires du monde entier via un matchmaking en ligne fluide, que ce soit dans des Quick Matches rapides ou des Room Matches entièrement personnalisables. Remporter des parties fait gagner des ★ Skill Marks permettant de défier d’autres joueurs de niveau similaire. Le chat vocal via le bouton C et des mini-jeux amusants pendant les temps d’attente rendent le jeu en ligne social et engageant, une attention agréable pour un confort de jeu optimal.

Au-delà du mode en ligne, POOL ROOM BILLIARD propose une variété de modes pour tous les joueurs. Le VS COM Mode permet d’affronter une IA adaptative, le Tournament Mode teste les compétences dans un format compétitif, et le VS 2P Mode offre des matchs locaux en tête-à-tête avec contrôles de mouvement ou traditionnels. Chaque joueur utilise un contrôleur Joy-Con 2 pour des parties rapides 1P contre 2P.

Avec ses contrôles de mouvement réalistes, ses modes de jeu complets et sa compétition en ligne mondiale, ce dernier titre de billard 3D délivre une expérience de sports de queue authentique, accessible et compétitive directement depuis le salon. Cette sortie marque le deuxième volume de la série Simple de D3 Publisher sur Switch 2, après Vol. 1: THE Mahjong, proposant des jeux simples à prix budgétaire pour le nouveau hardware Nintendo.