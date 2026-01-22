Grumpyface Studios, le développeur indie vétéran derrière des titres acclamés comme Steven Universe: Save the Light, Teeny Titans et Castle Doombad, s’associe au studio indie Oh My Me Games pour annoncer la date de sortie Switch de Seafrog. Le jeu arrivera en version digitale sur le Nintendo Switch eShop le 19 février 2026 au prix de 14,99€.

Seafrog est un platformer action-puzzle 2.5D et « skate-troidvania » qui défie les joueurs de maîtriser un wrench propulsé par fusée pour glisser, grinder et réaliser des tricks à travers des stages inspirés des skateparks situés en haute mer. Développé par Oh My Me Games et publié par Grumpyface Studios, Seafrog était précédemment sorti en exclusivité Steam avant ses débuts à venir sur Nintendo Switch. Le jeu a également remporté le Grand Prix de l’IGN Rogue Jam 2022, sélectionné par un panel incluant les légendes de l’industrie Reggie Fils-Aimé et Matt Casamassina.

Chris Graham, fondateur et directeur chez Grumpyface, déclare : « Les équipes de Grumpyface et Oh My Me Games sont des fans Nintendo de longue date, donc amener Seafrog sur Nintendo Switch nous excite incroyablement. De ses visuels vibrants throwback années 90 à son monde fantaisiste et ses personnages charmants, le jeu semble naturellement fait pour la plateforme, et nous avons hâte que les fans Nintendo découvrent à quel point c’est génial d’y jouer sur Switch. »

Seafrog est disponible en précommande sur le Nintendo Switch eShop dès aujourd’hui. Bien que sorti comme titre Nintendo Switch, le jeu est également totalement compatible avec la Nintendo Switch 2 et délivre une excellente expérience sur le nouveau hardware.

Au lieu d’un skateboard, les joueurs chevauchent un wrench propulsé par fusée à travers une série de navires abandonnés dérivant dans une mer mystérieuse. Grinder des rails, enchaîner des tricks, foncer à travers les ennemis et s’accrocher aux murs et plafonds en naviguant plus de 100 défis conçus à la main. Avec des améliorations collectionnables, des upgrades de wrench modulaires et une esthétique vibrant throwback 3D stylisé années 90, Seafrog équilibre le tricking rapide avec l’exploration et la progression Metroidvania non-linéaire.

La mise à jour majeure 2.0 inclut un rééquilibrage complet du jeu, de nouvelles musiques, de nouveaux moments narratifs, des améliorations de contrôles et bien plus. La campagne histoire offre 10-14 heures de gameplay avec trois rencontres de boss testant vos mouvements. Les joueurs interagissent avec une distribution colorée de personnages adaptés à tous âges.

Collecter et combiner 24 Mod Chips permet de personnaliser le style de jeu, les ajuster pour une expérience plus détendue ou booster les statistiques pour plus de vitesse et de défi. Fouiller chaque pièce dévoile plus de 120 Snakestones cachés. Atteindre 100% de collection d’objets dans chaque emplacement de carte nécessite plus de 16 heures de jeu.