Nintendo a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce et confirmé la date de sortie du 26 mars pour Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel.

Cette version enrichie du platformer 2023 (lire notre test) apporte une quantité substantielle de nouveau contenu.

La bande-annonce, actuellement disponible exclusivement sur l’application Nintendo Today!, présente plusieurs nouveautés majeures. Le Game Room Plaza constitue un nouveau lieu dédié au chaos multijoueur, proposant six mini-jeux « attraction » différents jouables en local ou en ligne jusqu’à 12 personnes.

La Brigade Toad occupe une nouvelle zone baptisée Camp Central, où les joueurs peuvent participer à des défis d’entraînement pour perfectionner leurs compétences, gagner des badges et augmenter leur rang de Brigade.

Les Koopalings font leur grand retour. Ces célèbres méchants ont volé les Fleurs Bellabel et les ont dispersées sur la carte, ajoutant ainsi une nouvelle catégorie de collectibles à rechercher à travers les niveaux. Le jeu propose de nouveaux parcours de boss mettant en scène les 7 Koopalings.

Harmonie débarque comme personnage jouable dans cette édition Nintendo Switch 2. En mode coopération, il est même possible de contrôler un Luma en tant que « co-star », avec le mode souris disponible comme option de contrôle.

La bande-annonce se conclut par la révélation de trois amiibo Wonder qui sortiront simultanément le 26 mars aux côtés de l’édition Switch 2 : Elephant Mario, Captain Toad & Talking Flower, et Poplin & Prince Florian. Les fans du Prince Florian peuvent se réjouir de cette annonce. Scanner l’un de ces amiibo dans Super Mario Bros. Wonder ou Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel permet d’obtenir des objets power-up.

Cette édition Switch 2 transforme substantiellement le jeu de base avec ses ajouts de contenu multijoueur, ses nouveaux personnages jouables, le retour des Koopalings et l’intégration de nouvelles mécaniques de jeu coopératif. Le 26 mars s’annonce comme une date importante pour les fans de Mario désireux de revisiter le royaume des Fleurs avec ces améliorations exclusives à la Switch 2.