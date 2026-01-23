Vous n’avez pas fini de vous amuser au Royaume des Fleurs ! Que vous recherchiez de nouvelles façons de jouer ensemble ou du nouveau contenu à découvrir en solo, vous serez comblés avec Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, dont la sortie est prévue le 26 mars sur Nintendo Switch 2.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel enrichit le Royaume des Fleurs en y ajoutant de nouveaux modes de jeu en coopération et en compétition, du contenu inédit, ainsi que des améliorations exclusives à la Nintendo Switch 2. Rassemblez vos amis et votre famille et découvrez le parc Bellabel, une nouvelle zone du Royaume des Fleurs comprenant deux grandes places regorgeant d’attractions. Formez des équipes ou affrontez-vous dans des défis comme Cagnotte nébuleuse, où vous devez collecter un maximum de pièces d’or, ou encore Bataille de bulles, dans lequel il faut se battre pour survivre avec le plus de vies possible.

La Place du multijoueur local propose 17 types d’attractions différentes auxquelles vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis sur la même console1. Le jeu est compatible avec la fonctionnalité GameShare, ce qui signifie que si un joueur possède le jeu, il peut le partager localement avec trois autres joueurs. Il est également possible de se rendre sur la Place des salons de jeu, dédiée au jeu en ligne et sans fil local. Ici, chaque joueur apporte sa propre console pour jouer en local ou en ligne, et prend part à l’action sur son propre écran. Jusqu’à 12 amis peuvent s’affronter dans les six attractions supplémentaires disponibles sur la Place des salons de jeu.

Parmi les autres nouveautés de cette édition du jeu, vous trouverez notamment :

Le camp d’entraînement de la brigade Toad – Au parc Bellabel, vous pourrez mettre vos talents à l’épreuve dans des défis nombreux et variés proposés sur les stages de Super Mario Bros. Wonder. Au fur et à mesure que vous progresserez dans le mode principal, vous accèderez à de nouveaux stages d’entraînement au Royaume des Fleurs. Vous pourrez réaliser ces entraînements en solo ou tenter d’atteindre les objectifs avec un, deux ou trois autres joueurs pour gravir les échelons du classement de la Brigade Toad et devenir un explorateur d’élite.

Le mode Coup de pouce – Vous découvrez l’expérience Super Mario Bros. Wonder pour la première fois ? Pas de panique, vous trouverez ici toute l’aide dont vous avez besoin. Activez cette fonction pendant que vous jouez et vous pourrez vous remettre rapidement d’une chute dans un trou sans perdre de vie, ou éviter de subir des dégâts, quel que soit le personnage que vous incarnez.

Des amis célèbres – Cette nouvelle édition introduit Harmonie en personne pour la première fois au Royaume des Fleurs. Et elle n’est pas seule : un Luma allié est également de la partie en tant que personnage de soutien, disponible lorsque deux personnes ou plus jouent ensemble. Ce Luma ne subit aucun dégât, mais peut aider les autres joueurs en tournoyant pour vaincre les ennemis et ramasser les pièces dans les stages. Vous pourrez même contrôler le Luma à l’aide du mode souris de la Nintendo Switch 2.

Et des ennemis malicieux – Si Harmonie et Luma sont des invités bienveillants, on ne peut pas en dire autant des Terreurs de Bowser, qui viendront semer le chaos. Après avoir volé un trésor caché dans le parc Bellabel, les sept Terreurs de Bowser se sont enfuies vers différents mondes du Royaume des Fleurs. Faites attention, car si vous croisez l’une d’entre elles, vous devrez entrer dans son stage pour l’affronter.

Ces nouvelles fonctionnalités et bien d’autres seront disponibles dès la sortie de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel le 26 mars. Si vous possédez déjà Super Mario Bros. Wonder et une Nintendo Switch 2, vous pourrez accéder à ce nouveau contenu en achetant une mise à niveau. Les précommandes de la mise à niveau Super Mario Bros. Wonder sont ouvertes dès aujourd’hui sur My Nintendo Store et le Nintendo eShop de la Nintendo Switch 2.

Trois nouvelles figurines amiibo5 sortiront en même temps que Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel le 26 mars. Les personnages qui se joindront à la fête sont Mario éléphant, Poplin et le Prince Florian, Capitaine Toad et la Fleur cancan.

Et à propos de la Fleur cancan, vous pourrez bientôt accueillir cette fleur bavarde chez vous. Laissez-la parler quand bon lui semble ou appuyez sur un bouton pour la faire parler immédiatement ; si vous appuyez de façon répétée, elle pourrait même dire quelque chose de spécial ! Il sera également possible de la programmer pour qu’elle vous parle au réveil ou vous souhaite agréablement bonne nuit. En outre, elle tiendra compte de l’heure et de la température et ne manquera pas de vous en informer. Apportez une touche de fantaisie à votre quotidien avec la Fleur cancan dès sa sortie sur My Nintendo Store et chez certains revendeurs le 12 mars. Les précommandes de la Fleur cancan sont ouvertes dès aujourd’hui sur My Nintendo Store et bientôt chez certains revendeurs.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel apporte un nouveau gameplay en coopération et en compétition, ainsi que des améliorations et du contenu inédit au Royaume des Fleurs le 26 mars sur Nintendo Switch 2. Trois nouvelles figurines amiibo sortiront en même temps que le jeu, et la volubile Fleur cancan sera disponible le 12 mars.