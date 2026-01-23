Le prochain reboot de Fable serait « en considération » pour la Nintendo Switch 2, selon un insider Xbox. Playground Games a enfin dévoilé du gameplay de Fable hier lors du Developer Direct Xbox, accompagné d’une fenêtre de sortie concrète. Le titre sortira sur Xbox Series X/S, PC et PlayStation 5 dès le jour de lancement à l’automne 2026. Il semble que les développeurs aient une autre plateforme en tête, bien que ce ne soit pas confirmé à 100%.

L’information concernant Fable discuté pour Switch 2 provient de l’insider fiable Jez Corden de Windows Central. Selon son récent post sur X (anciennement Twitter), la sortie « n’est pas 100% définitive pour l’instant, mais en considération pour l’avenir. » Dans l’une de ses réponses, Corden a également ajouté que la décision en est actuellement au stade de la « logistique » et que le portage n’est pas en développement pour le moment. Cependant, il spécule que le portage se concrétisera.

Fable n’a jusqu’à présent jamais vraiment quitté l’écosystème Xbox hormis quelques sorties sur PC et Mac. De nos jours, cependant, Microsoft modifie sa stratégie pour inclure des sorties multi-consoles pour ses plus gros jeux. L’éditeur a déjà sorti Pentiment et Grounded sur Nintendo Switch, et des rumeurs persistantes suggèrent que Halo: The Master Chief Collection pourrait également arriver sur Switch 2.

Ralph Fulton de Playground Games a parlé des origines du retour de Fable et de l’assurance que le jeu conserve l’esprit central de la série originale, apparue il y a un quart de siècle. Fable revient pour la première fois depuis 2018 et s’apprête à sortir son premier jeu principal de la franchise en plus d’une décennie depuis Fable 3 en 2010.

S’exprimant auprès d’IGN, Fulton a expliqué ce qui a selon lui mené à cette opportunité pour l’équipe de développeurs. « En tant que développeur, vous devriez toujours essayer de vous challenger et élargir vos compétences. C’est de là que l’idée est venue. Et évidemment, parce que nous travaillions avec Xbox depuis notre création en tant que Playground Games, nous avions d’excellentes relations avec eux. Nous connaissions beaucoup de monde là-bas. La première conversation évidente pour nous était avec eux où nous avons dit : ‘Hé, écoutez, nous cherchons à construire une deuxième équipe. Nous voulons travailler dans un nouveau genre.' »

L’équipe estimait que les compétences transférables acquises avec les jeux Horizon concernaient le monde ouvert. « Nous avions beaucoup appris sur la construction de mondes ouverts techniquement en termes de streaming, de game design, de flux de jeu et tout ça. Et de plein de façons qui sont peut-être étonnamment indépendantes des voitures. Il y a une tonne de choses dans les jeux Horizon qui concernent les voitures, mais il y a une tonne de principes que nous avions appris là-bas, que nous sentions transférables. Et je ne me souviens pas qui a dit le mot Fable en premier, mais dès que je l’ai entendu, je me suis dit : ‘Ça doit être ça. Ça correspond si parfaitement.’ C’est une série que nous adorions ici et adorons toujours. »

En rebootant une franchise aussi aimée depuis zéro, l’équipe de Playground voulait s’assurer que certains éléments centraux restent intacts. Ralph Fulton explique que les trois piliers des jeux Fable retenus sont « Liberté, » « Conte de fées, » et « Britannicité. » Pour les développeurs, ces trois piliers forment le cœur de l’ADN de Fable.

« Nous englobons ça dans le mot ‘liberté’ parce qu’il s’agit de la liberté de choisir, la liberté de faire des choix et ensuite devoir vivre avec les conséquences de vos choix. C’est la liberté d’aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, être le héros que vous voulez être. Et ça, c’est au cœur de notre jeu. Nous voulons que vous soyez le héros que vous voulez être. Donc la liberté est absolument centrale. »

Le deuxième pilier tonal est « conte de fées ». « Nous avons en fait hérité ça de Lionhead. Nous avions ce trésor de documents qui avaient été en stockage, provenant originellement de Lionhead. Et l’un d’eux avait cette petite indication incroyablement soignée, qui était ‘Fable est un conte de fées, pas de la fantasy,’ ce que je trouve simplement brillant, incroyablement incisif et parle vraiment de ce qu’est Fable. »

Finalement, il s’agit de la « Britannicité ». « Pourquoi était-il important pour Xbox qu’un studio britannique continue avec Fable ? Parce que Fable est ce jeu typiquement britannique, et pas seulement parce qu’Albion est la Grande-Bretagne médiévale à travers un filtre. Et pas seulement parce que les personnages sont britanniques et ont des accents britanniques. Il y a une sensibilité dans les jeux, un ton de voix, une façon de penser aux choses, une façon de réagir aux choses. C’est très britannique. Et ces choses combinées sont pour nous l’ADN de Fable. Si vous ne respectez pas ces choses, si vous n’êtes pas fidèles à ces choses, vous ne faites pas un jeu Fable. »