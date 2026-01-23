Meridiem a annoncé la publication d’une édition physique de I Hate This Place, jeu d’horreur et de survie isométrique axé sur l’artisanat, peuplé de monstres difformes et de réalités déformées, le tout enveloppé dans un style artistique bande dessinée audacieux dégoulinant d’ambiance horrifique années 80. Développé par Rock Square Thunder, publié en version digitale par Broken Mirror Games et Feardemic en partenariat avec Skybound Entertainment, I Hate This Place sortira en édition physique pour PlayStation 5 et Nintendo Switch le 9 avril 2026.

Meridiem est responsable de la conception et de la fabrication de l' »Elena’s Edition » physique de I Hate This Place pour PS5 et Switch, qui sera la seule édition physique boîte disponible durant la période de lancement. Cette édition comprendra une copie du jeu, une couverture avec effets spéciaux, une lettre secrète d’Elena et un artbook. Le jeu est inspiré de la série de bandes dessinées nominée aux Eisner Awards créée par l’auteur Kyle Starks et l’artiste Artyom Topilin pour Skybound.

Les joueurs incarnent Elena, dont le combat pour la survie débute lorsqu’elle et son amie invoquent involontairement une force malveillante. Dépassés et chassés dans un monde hostile, les joueurs devront rester vigilants, piller leur environnement et choisir soigneusement leurs combats contre des adversaires redoutables, dont beaucoup chassent au son.

Le survival-horror classique basé sur l’artisanat impose de fouiller chaque recoin de Rutherford Ranch pour rester en vie. Des forêts hantées à la ville fantôme en passant par les bunkers infestés, explorez un monde grouillant de dangers pour rassembler des ressources vitales, fabriquer de l’équipement essentiel, améliorer votre campement et reconstruire des avant-postes pour avoir un endroit où vous cacher.

Le cycle jour-nuit dynamique transforme le monde. Le jour vous prépare, la nuit vous chasse. Utilisez la lumière du jour judicieusement pour explorer, récupérer des vivres, fabriquer ce dont vous avez besoin et vous préparer à ce qui approche. Quand la nuit tombe, les véritables cauchemars sortent jouer. Plus d’ennemis apparaissent, plus forts et plus agressifs qu’auparavant. Le paysage devient plus difficile à naviguer avec seulement votre lampe-torche. Parfois, votre meilleur espoir est de trouver un abri et vous y calfeutrer jusqu’au matin.

Le silence mortel va loin : furtivité et combat vont de pair car beaucoup de créatures difformes de Rutherford Ranch vous chassent et vous traquent uniquement au son. La force brute vous conduira souvent à une tombe prématurée. Utilisez le son à votre avantage, attirant les créatures loin de votre chemin ou les conduisant astucieusement tout droit dans les pièges mortels que vous avez tendus.

L’ambiance années 80 rencontre le flair bande dessinée. Inspiré par la série de comics nominée aux prix, I Hate This Place prend vie avec des couleurs audacieuses, un style bande dessinée rétro percutant et une forte dose de flair années 80. Un mélange unique d’horreur, d’humour noir et juste la bonne dose de grand-guignol et de gore où l’effroi inquiétant rencontre le charme stylisé.

Les précommandes de l’édition physique Elena’s Edition sont désormais ouvertes via les magasins spécialisés à travers l’Europe et l’Amérique. Cette édition exclusive permettra aux fans de survival-horror de posséder une version tangible de ce titre atmosphérique fusionnant mécaniques de survie exigeantes et esthétique bande dessinée distinctive.