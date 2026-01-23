L’éditeur Curve Games et le développeur Turtle Juice ont annoncé que leur deckbuilder roguelike MECHBORN sortira sur Switch et Switch 2 fin 2026. Ce titre fusionne l’esthétique des animes mecha classiques des années 90 avec la mythologie grecque dans une expérience de construction de deck unique.

Dans MECHBORN, votre mecha est votre deck. Les joueurs protègent la Terre et ses colonies en débloquant des pièces de mecha et des pilotes, en créant des decks personnalisés et en déchaînant des combos dévastateurs pour repousser les incursions kaiju.

La Terre s’effondre sous un assaut kaiju implacable. En réponse, TITANCORE forge les « MECHBORN » – des pilotes d’élite suffisamment forts pour endurer le tribut brutal de la « Synchronisation-Mecha ». Créez des decks dévastateurs en débloquant des pièces de mecha et des pilotes pour tracer votre propre chemin à travers trois mondes en constante évolution générés procéduralement.

Contrairement aux deckbuilders traditionnels utilisant une main de cartes classique, MECHBORN emploie un système de « Convoyeur ». Les joueurs commencent avec sept cartes dans leur convoyeur défilant. À chaque carte jouée, une nouvelle entre. Positionner stratégiquement les cartes de support débloque de nouvelles capacités qui se combinent avec les compétences des pilotes pour créer des combos remodelant le cours de la bataille.

Canalisez la puissance de trois mechas forgés par les dieux, chacun avec son propre style de combat. Votre design détermine votre stratégie au combat. Mélangez et associez librement les pièces pour ajouter de nouvelles cartes à votre deck. Créez des builds personnalisés ou équipez un set complet pour gagner un boost précieux de PV. Débloquez de nouvelles cartes à chaque run pour forger des synergies mortelles et des combos écrasant les kaiju.

De la Terre aux étoiles, débloquez 12 pilotes MECHBORN, chacun avec des compétences uniques et des histoires personnelles. Alimentez leurs capacités avec chaque carte jouée et découvrez des synergies dévastatrices mecha-pilote pour déchaîner des combos écrasant les kaiju run après run.

Avec « l’Exploration Adaptive », il n’y a pas de routes fixes. Déplacez-vous et combattez librement dans n’importe quelle direction en explorant trois mondes où les rencontres changeront à chaque run. Retirez, achetez ou améliorez des cartes exotiques chez les vendeurs. Nettoyez les territoires zone par zone pour repousser l’avancée kaiju. Découvrez de nouvelles factions, influencez des événements et dévoilez des récompenses. Traquez d’anciens laboratoires de recherche pour débloquer des Infuseurs améliorant les mechas. Mais surveillez votre carburant – rester coincé pourrait faire de vous un appât à kaiju.

Affrontez une force implacable sans pitié, des hordes kaiju aux élites écrasant les mechas. Chaque combat représente un pari de risque et récompense, gagnant de puissantes améliorations de deck à chaque victoire. Seulement alors pouvez-vous espérer résister aux boss brisant les mondes, chacun avec des stratégies uniques testant votre survie.