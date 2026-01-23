Rocket League vient de recevoir sa dernière mise à jour version 2.64, introduisant une série d’améliorations substantielles pour les joueurs sur Nintendo Switch 2. Psyonix a non seulement renforcé les performances mais également peaufiné les graphismes du jeu de football automobile.

L’amélioration la plus notable concerne la résolution et la fluidité. En mode docké, le jeu tourne désormais à 1080p verrouillé à 60 FPS, offrant une expérience constante et stable. En mode portable, Rocket League cible également 1080p à 60 FPS grâce à une résolution dynamique qui ajuste automatiquement la résolution selon les besoins pour maintenir un gameplay fluide.

Les paramètres graphiques ont été simplifiés. Le mode Performance/Qualité a été supprimé car Rocket League sur Nintendo Switch 2 utilise désormais le meilleur des deux réglages simultanément. Cette approche élimine le compromis que devaient faire les joueurs Switch originale entre performances et qualité visuelle.

Les améliorations de qualité visuelle sont impressionnantes et rapprochent significativement les deux modes de jeu. Le détail du monde a été accru sur l’ensemble de la plateforme. La qualité des textures en mode portable correspond maintenant à celle du mode docké, éliminant les différences visuelles qui existaient auparavant.

Le filtrage anisotropique accru rend les détails de texture plus nets, réduisant les lignes dentelées et les bords flous sur les surfaces. Cette amélioration technique se traduit par des visuels plus propres et précis, particulièrement visibles sur les éléments de l’arène et les véhicules.

Les effets d’éclairage ont été améliorés, apportant une profondeur supplémentaire aux scènes. L’occlusion ambiante fait son apparition, ajoutant des ombres subtiles dans les coins et recoins pour un rendu plus réaliste de la manière dont la lumière interagit avec l’environnement.

Les ombres bénéficient d’une résolution supérieure, offrant des contours plus définis et moins de pixellisation. Cette amélioration contribue à la perception globale de qualité visuelle du jeu.

Rocket League, sorti sur Switch originale en 2017, figure parmi les premiers titres de la plateforme. Aucune édition Switch 2 spécifique n’a été annoncée, mais avec cette mise à jour gratuite, une telle version dédiée semble superflue. Depuis l’arrivée de la Switch 2, de nombreux développeurs tiers ont mis à jour leurs jeux Switch existants pour le nouveau système hybride de Nintendo.

Cette mise à jour gratuite ne nécessite qu’un accès à une Switch 2 pour profiter de ces améliorations, le jeu de base restant free-to-play.