Digital Extremes a tenu son premier Devstream de l’année et a révélé que la prochaine mise à jour du jeu, The Shadowgrapher, arrivera gratuitement sur toutes les plateformes en mars 2026. L’équipe de développement a présenté un nouveau Warframe jouable et de nouveaux skins cosmétiques, parmi d’autres détails majeurs incluant de nouvelles fonctionnalités pour Warframe sur Nintendo Switch 2, de nouveaux lieux d’événements communautaires TennoVIP, et les statistiques Warframe Year in Review 2025. Le studio a également discuté du retour d’événements saisonniers en jeu limités remplis de récompenses, comme les festivités Star Days et Nouvel An Lunaire.

« Nous sommes à un pas de rendre Warframe jouable sur chaque plateforme current-gen avec le lancement à venir sur appareils Android », déclare Megan Everett, directrice communautaire. « Ça a toujours été notre objectif de rendre Warframe aussi accessible que possible. Notre jeu a un petit quelque chose à offrir à tout le monde, et c’est la prochaine étape majeure pour partager l’expérience Warframe avec de nouveaux Tenno à travers le monde. Grâce au Cross Play et Cross Save, le ciel est la limite pour qui vous jouez et comment vous jouez ! »

La version Android de Warframe permettra d’explorer l’Origin System avec des amis sur d’autres plateformes via Cross Play/Save dès le mercredi 18 février. Les résidents canadiens pourront obtenir un aperçu anticipé avec un soft launch dans la région débutant le mercredi 11 février. Télécharger et se connecter à Warframe sur Android avant le 4 mars débloque la Cumulus Collection exclusive offrant des cosmétiques d’armes et d’armures spéciaux ainsi que des boosters de ressources. Le jeu sera compatible avec les appareils Android 64-bit sur processeur ARM64, Android OS 12.0 ou supérieur, et 4 Go de RAM minimum.

La mise à jour The Shadowgrapher invite à retourner dans les ruines du Vesper Relay et découvrir l’histoire tachée d’un Archimedean perdu. Les joueurs prouveront que le pinceau peut être aussi puissant que l’épée avec Follie, le 64ème Warframe inquiétant inspiré des taches d’encre. S’aventurer dans un nouveau mode de jeu caché dans une peinture hantée abandonnée permettra d’explorer un nouvel environnement de mission où quelque chose de sinistre rôde dans l’obscurité.

Les améliorations graphiques se poursuivent avec davantage d’options de visages distinctes pour personnaliser l’apparence de l’Opérateur et du Drifter, ainsi que la possibilité de rejouer The Old Peace Quest. Davantage d’informations et de fonctionnalités autour de The Shadowgrapher seront révélées lors du Devstream de février.

Le portage Switch 2 arrivera plus tard au Q1 2026 avec de nouvelles façons d’expérimenter le gameplay rapide et iconique de Warframe nativement. Saisir le Joy-Con droit de la Switch 2 et utiliser le Mode Souris permettra de naviguer dans les menus avec aisance ou viser à travers les viseurs d’armes en plein combat pour un tir de précision à travers l’arsenal diversifié d’armement à distance de Warframe.

L’expérience Warframe optimisée garantit 60 FPS et une résolution 1080p tant en mode portable qu’en mode docké avec des temps de chargement améliorés, des textures et une qualité de shaders supérieures. Cette optimisation technique substantielle transforme l’expérience Switch en un portage techniquement comparable aux consoles de salon actuelles.

De nouveaux cosmétiques arrivent, avec le skin cosmétique Heirloom pour Vauban, le méthodique et concentré, débutant le 11 février. Vauban recevra également une légère retouche de son kit de capacités aux côtés de ce skin. Les skins cosmétiques deluxe pour Gauss, le Saint d’Altra, et Grendel, le dévoreur insatiable, arriveront avec la mise à jour The Shadowgrapher, renforçant la chimie esthétique entre ce duo dynamique.

Célébrez l’Année du Cheval avec le skin cosmétique Nouvel An Lunaire à venir pour Dagath, le miroir qui accuse, arrivant aux côtés de Vauban Heirloom le 11 février. Le Warframe Year in Review 2025 est disponible dès aujourd’hui, permettant de revivre l’année passée avec un récapitulatif des statistiques et accomplissements personnels en jeu.

L’événement saisonnier en jeu limité de la Saint-Valentin, Star Days, se déroulera du 4 février au 2 mars, offrant de nouvelles récompenses à gagner comme des skins d’armes, décorations de vaisseau, cosmétiques de profil et plus encore.