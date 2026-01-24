Magic Pockets, studio de jeu indépendant basé en France, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa campagne Kickstarter pour Clean Up Earth, un jeu de nettoyage relaxant et satisfaisant où les joueurs restaurent des environnements pollués et aident à financer des actions environnementales réelles simplement en jouant.

Conçu comme une expérience cosy et coopérative, Clean Up Earth invite les joueurs à nettoyer des paysages pollués, recycler les déchets, reconstruire des structures anciennes et observer la nature et la faune revenir graduellement. Le jeu peut être apprécié en solo pour une expérience calme et méditative, en coopération avec des amis proches, ou dans le cadre de nettoyages communautaires à grande échelle impliquant des dizaines de joueurs (jusqu’à 30 sur de vastes zones).

Au cœur de Clean Up Earth réside un message positif et accessible : les petites actions comptent, et l’effort collectif peut faire la différence. « Nous ne voulions pas créer un jeu sur la culpabilité ou la peur, parce que nous croyons que le changement commence par la volonté, pas la peur », déclare Eric Zmiro, fondateur de Magic Pockets. « Nous voulions créer un jeu sur l’espoir – un jeu agréable à jouer, qui encourage la coopération et montre que même les petits gestes peuvent s’accumuler lorsqu’ils sont partagés. »

Au-delà de son gameplay relaxant, Clean Up Earth introduit une fonctionnalité unique : les nettoyages en jeu peuvent contribuer à de véritables initiatives environnementales. En décembre 2025, Magic Pockets s’est associé à Jingle Jam au soutien des efforts de conservation WWF pour tester ce système de don en direct pour la première fois, levant avec succès des fonds grâce aux actions collectives en jeu. Cette fonctionnalité continuera d’évoluer dans l’expérience de jeu complète.

La campagne Kickstarter vise à financer du contenu, des fonctionnalités et du polish additionnels – incluant de nouveaux environnements, un gameplay coopératif étendu et un world-building plus profond – tout en maintenant le développement concentré sur l’accessibilité, le confort et le jeu significatif.

Une démo jouable est déjà disponible sur Steam, permettant aux joueurs d’expérimenter la boucle de gameplay principale avant la campagne. Des récompenses Early Bird seront disponibles pour les premiers backers lors du lancement de la campagne.

Les fonctionnalités clés incluent la restauration relaxante de monde en aspirant les déchets, retirant les débris des terres et voies navigables, et reconstruisant le terrain. Observer les espaces endommagés se transformer en paysages vivants et respirants. Le gameplay cosy avec choix significatifs offre une expérience paisible sans conflit conçue pour relaxer. Des actions simples, un level design réfléchi et des choix d’outils stratégiques créent une profondeur satisfaisante à votre propre rythme.

Le jeu propose des options solo, coopération ou jeu communautaire. Commencez seul, invitez des amis proches ou rejoignez de plus grandes zones de nettoyage partagées quand vous choisissez. Clean Up Earth respecte toujours votre niveau de confort tout en permettant d’augmenter l’échelle et ressentir l’impact de l’action collective positive.

Les grandes cartes conçues pour la coopération présentent des environnements massifs et des objectifs partagés encourageant naturellement le travail d’équipe. Les grands dépôts de déchets et projets de reconstruction deviennent plus rapides et plus gratifiants lorsque les joueurs travaillent ensemble.

Le lore du monde et les découvertes révèlent qu’en dessous des déchets se trouvent des artefacts anciens et des échos oubliés de civilisations passées. En nettoyant chaque zone, ces reliques et souvenirs quantiques ludiques sont dévoilés. De la Zone 51 au Triangle des Bermudes et au-delà, chaque carte cache des secrets attendant d’être découverts.

L’impact réel et significatif passe par un fonds environnemental intégré testé durant Jingle Jam 2025, permettant à Clean Up Earth de soutenir de véritables initiatives écologiques aux côtés de projets de confiance comme World Cleanup Day et partenaires tels que Plastic Pickup, Recyclop, Expedition MED, Wings of the Ocean, et d’autres à venir.

Clean Up Earth sera disponible sur PC (Steam, Epic Games Store) au Q2 2026, avec les dates de lancement console à confirmer suite à la campagne Kickstarter.