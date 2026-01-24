Cette année marque le 30ème anniversaire de Rayman et pour célébrer l’occasion, il semblerait qu’Ubisoft ait un projet prêt à sortir puisque Rayman 30th Anniversary Edition a été classifié par le conseil de classification australien.

L’édition anniversaire a été classifiée pour PlayStation 5 et Switch jusqu’à présent, suggérant une sortie multi-plateforme pour cette célébration du héros iconique sans bras ni jambes créé par Michel Ancel.

Espérons qu’Ubisoft annonce officiellement ce projet prochainement. Les fans spéculent qu’il pourrait s’agir d’une compilation remasterisée des jeux classiques Rayman, potentiellement incluant le Rayman original de 1995, Rayman 2: The Great Escape, Rayman 3: Hoodlum Havoc, et peut-être même les épisodes Rayman Origins et Rayman Legends, plus récents. Rayman a marqué l’industrie du jeu vidéo depuis son lancement en 1995 sur PlayStation, Saturn et PC, devenant rapidement l’une des mascottes les plus reconnaissables d’Ubisoft. Le personnage a traversé diverses plateformes et générations de consoles, oscillant entre plateformes 2D classiques et aventures 3D ambitieuses.

Cette classification australienne constitue souvent un indicateur fiable d’une annonce imminente, les éditeurs devant obtenir ces certifications avant de pouvoir commercialiser leurs jeux. Avec le 30ème anniversaire de la franchise cette année, le timing semble parfait pour qu’Ubisoft ravive l’intérêt pour cette série dormante depuis trop longtemps. Les fans de Rayman attendent avec impatience des nouvelles concrètes concernant cette édition anniversaire, espérant qu’elle rendra justice à l’héritage de l’une des franchises de plateformes les plus appréciées de l’ère 32/64-bit et au-delà.