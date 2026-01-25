Bandai Namco a officiellement annoncé Dragon Ball New Game Project AGE 1000, un tout nouveau jeu issu de l’univers Dragon Ball dont la sortie est actuellement fixée à 2027. Aucune plateforme n’a encore été communiquée à ce stade. Cette annonce s’inscrit dans le cadre des célébrations du 40ᵉ anniversaire de la licence, révélée lors d’un événement spécial baptisé Dragon Ball Genkidamatsuri.

Le projet AGE 1000 est en développement depuis environ six à sept ans, une période qui inclut la phase initiale de conception. Bandai Namco précise que ce nouveau jeu proposera un monde entièrement inédit au sein de l’univers Dragon Ball, accompagné de personnages totalement originaux. L’un des éléments majeurs de cette annonce réside dans la présence d’un nouveau personnage conçu par Akira Toriyama lui-même, créateur emblématique de la série, disparu en 2024. Selon l’éditeur, Toriyama-sensei a été fortement impliqué dans le développement du projet, que ce soit dans la construction de l’univers, le design des personnages ou d’autres aspects clés du jeu.

Le monde baptisé “AGE 1000” fera ses débuts à travers ce projet et introduira, au fil de l’aventure, plusieurs nouveaux personnages originaux. Le terme “AGE” fait référence à l’année dans la chronologie de l’univers Dragon Ball, même si aucun détail précis sur l’histoire ou le contexte narratif n’a encore été dévoilé. L’équipe de développement reste volontairement discrète sur le contenu scénaristique, laissant place à de nombreuses spéculations parmi les fans.

Bandai Namco a confirmé que davantage d’informations seront partagées lors de l’événement Dragon Ball Games Battle Hour 2026, qui se tiendra du 18 au 19 avril 2026 au Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Angeles, en Californie. Les joueurs pourront suivre les annonces sur place ou via le livestream officiel.