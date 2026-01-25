Bandai Namco et Spike Chunsoft ont levé le voile sur une série de mises à jour d’envergure pour Dragon Ball: Sparking! ZERO, mêlant contenus gratuits et DLC majeur. Dès le 26 janvier 2026, les joueurs pourront accéder à une mise à jour gratuite introduisant le mode solo « Mission 100 », avant l’arrivée d’un autre ajout gratuit, le « Survival Mode », actuellement prévu pour le printemps.

Le mode « Mission 100 » est présenté comme une expérience solo volontairement simple dans sa structure, mais riche dans son contenu. Il permettra d’utiliser ses personnages favoris pour relever et réussir une grande variété de missions. Les développeurs indiquent que ce mode proposera de nombreux affrontements et rappellera des souvenirs aux joueurs ayant connu Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, grâce à son enchaînement de défis et à la diversité des situations de combat proposées.

En parallèle de ces mises à jour gratuites, un DLC majeur qualifié de « massif » et « richement fourni » est également en préparation. Prévu pour l’été 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, ce contenu additionnel intégrera de nombreux nouveaux personnages jouables, des costumes, des techniques inédites, de nouveaux stages, un mode supplémentaire et divers éléments de personnalisation. Parmi les combattants annoncés figurent notamment Super Android 17, le Roi Démon Piccolo et Bardock Super Saiyan. Côté costumes, on retrouvera par exemple Gohan enfant. Le DLC inclura aussi des options de personnalisation de combat permettant de découvrir de nouvelles attaques spéciales pour des personnages emblématiques comme Goku et Vegeta.

La situation sera toutefois différente pour les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les éditeurs ont confirmé que le calendrier de sortie de ces contenus différera de celui des autres plateformes. Les DLC déjà disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series et PC commenceront à arriver sur Switch et Switch 2 à partir de l’hiver. Le planning évoque notamment un premier DLC prévu pour l’hiver 2026, suivi des DLC 2 et 3 ainsi que d’un DLC supplémentaire au printemps 2026. Super Saiyan Bardock, Super Android 17 (GT), le Grand Roi Démon Piccolo et d’autres personnages rejoindront alors le casting jouable, accompagnés de nouvelles personnalisations de compétences et de tenues, de nouveaux environnements et d’un mode solo inédit.

Bandai Namco précise enfin que les dates exactes pour les versions Switch et Switch 2 seront communiquées ultérieurement et remercie les joueurs pour leur patience, rappelant que le calendrier de déploiement des DLC et des mises à jour gratuites sur ces plateformes ne sera pas aligné sur celui des autres supports.