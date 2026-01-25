Daedalic Entertainment et Osmotic Studios ont annoncé la sortie sur Nintendo Switch de Orwell: Keeping an Eye On You et de sa suite Orwell: Ignorance is Strength. Les deux titres sont disponibles dès à présent sur la console hybride de Nintendo et sont entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. L’annonce a été faite le 22 janvier 2026 depuis Hambourg, marquant l’arrivée de la série sur consoles pour la première fois.

Initialement sortis sur PC en 2016 et 2018, les jeux de la série Orwell ont su conserver une forte résonance auprès du public et de la critique. Sur Steam, le premier épisode affiche toujours une évaluation « Très positive », avec 90 % de recommandations sur plus de 15 000 avis. Les titres sont régulièrement salués pour la qualité de leur écriture, leur complexité morale et leur représentation particulièrement réaliste et dérangeante de la surveillance numérique.

Dans Orwell: Keeping an Eye On You, le joueur incarne un enquêteur gouvernemental chargé de surveiller des citoyens à travers leurs messages privés, leurs e-mails, leurs réseaux sociaux et leurs données personnelles. En choisissant quelles informations transmettre aux autorités, le joueur influence directement le déroulement d’une enquête antiterroriste ainsi que le destin des personnes impliquées. Le jeu ne propose jamais de « bon » ou de « mauvais » choix explicite, chaque décision entraînant des conséquences parfois lourdes.

Orwell: Ignorance is Strength prolonge cette réflexion avec une nouvelle histoire se déroulant dans le même univers de surveillance et de manipulation politique. Cette fois, l’approche se veut plus large et géopolitique, abordant des thèmes tels que les fake news, la propagande et le pouvoir de l’influence à l’ère de la guerre de l’information. Le jeu approfondit encore les dilemmes moraux de la série en explorant la manière dont la vérité peut être façonnée, déformée et instrumentalisée.

Avec cette sortie sur Nintendo Switch, entièrement jouable également sur Nintendo Switch 2, la série Orwell permet à un nouveau public de découvrir ses récits tendus et ses questionnements éthiques. Que ce soit en mode portable ou sur grand écran, les thèmes centraux de la licence — la surveillance, la sécurité et le sacrifice de la vie privée — apparaissent aujourd’hui plus actuels que jamais, dans un monde largement rattrapé par la vision dystopique imaginée lors de la sortie originale sur PC.