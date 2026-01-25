Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Grid Legends: Deluxe Edition – 26.4GB
Switch
- Chrono Ark Deluxe Edition – 3.9GB
- Run for Money: Hunter VS Runner Which Side Will You Win With!? – 3.9GB
- Parkour Simulator 2026 – 3.2GB
- Dusk Index: Gion – 3.1GB
- The Perfect Pencil – 2.0GB
- Running Fable Petite Party – 2.0GB
- Majotori – 1.8GB
- Toree’s 3D Platformer Collection – 1.7GB
- Nickelodeon Splat Pack – 1.5GB
- Maid of Salvation – 1.5GB
- Century of Anticipation – 1.4GB
- Escape Game R00M09 – 1.3GB
- Crosak – 1.2GB
- Clover Cove – 1.2GB
- Heroes Battle Awakening – 1.2GB
- Diver, Catch & Cook Simulator – 1.0GB
- CloverPit: Devils Gambit – 884MB
- Hole Digging Beach Simulator – 727MB
- Offroad Rally Racing – 670MB
- Simpli Casa – 594MB
- Card Quest – 480MB
- Furry Pride Paradise Love & Fun – 300MB
- Furry Girls Paradise: Love & Fun – 300MB
- Countless Army – 234MB
- Quick Whiskers – 136MB
- Our Burial Dolls Remastered – 109MB
- Habitat Shapes – 104MB
