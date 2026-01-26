L’insider DuskGolem a fait le point sur son compte X concernant la rumeur autour du remake de Resident Evil: Code Veronica. Attention, ces informations sont basées sur des rumeurs et contiennent de nombreux spoilers pour celles et ceux qui n’ont pas joué à la version originale.

Pour préciser le bonhomme, DuskGolem est un insider et leaker bien connu dans la communauté, particulièrement pour ses informations autour de franchises majeures telles que Resident Evil, Silent Hill ou encore certains projets non annoncés de PlayStation.

Il se distingue par des fuites fréquentes publiées sur les réseaux sociaux et des forums, souvent issues de ce qu’il décrit comme des sources internes ou des contacts proches du développement de jeux. Ses révélations ont concerné à plusieurs reprises des titres non encore dévoilés officiellement, comme des projets liés à Resident Evil, avec des informations sur des retards de Resident Evil 9, de possibles remakes. La réputation de DuskGolem est cependant mêlée parmi la communauté. Plusieurs classements de fiabilité de leakers le situent dans une catégorie intermédiaire, souvent appelée 50/50, ce qui signifie que certaines de ses fuites se sont avérées correctes, mais d’autres se sont révélées être des spéculations ou des informations incomplètes. Par exemple, il a partagé des visuels supposés de jeux non annoncés et des détails sur des projets internes, mais il est aussi critiqué pour avoir relayé des rumeurs qui ne se sont pas concrétisées ou qui provenaient d’interprétations plutôt que de sources directes.

Pour en revenir à ses annonces Resident Evil: Code Veronica. Au fil des années, certaines de ses publications ont même suscité des réactions de sociétés comme Konami, qui ont procédé à des retraits de contenu pour violation de droits, ce qui, pour certains, a été interprété comme une validation partielle de la véracité de certaines de ses sources.

Le développement du remake a démarré en 2022 et a pris beaucoup d’avance sur le calendrier, contrairement à RE0 Remake. Le jeu sera annoncé cette année pour une sortie prévue en 2027. Kazunori Kadoi et Yasuhiro Anpo, les directeurs de RE2 et RE4 Remake, seront à nouveau aux commandes.

Le titre constituera une suite directe à RE2 Remake du point de vue de Claire, avec un gameplay très similaire. L’île de Rockfort sera désormais semi-ouverte, et Claire pourra s’y déplacer à moto dès le début du jeu. Les zombies seront toujours présents, mais encore plus horribles visuellement que ceux de RE2 Remake. Les joueurs pourront apercevoir des morceaux de leurs corps en lambeaux suite aux bombardements de l’île ou une quantité impressionnante d’asticots sur les zombies du cimetière.

L’inspiration artistique des camps de la Seconde Guerre mondiale et des tortures infligées aux prisonniers de guerre sera conservée pour cette version 2027. Le doublage sera entièrement refait, avec un ton plus professionnel et réaliste. Wesker sera de retour et son organisation sera davantage mise en avant.

La nouvelle politique de Capcom implique que les scènes de matage et d’insinuations autour du physique de Claire par Steve seront atténuées voire supprimées. Tous les monstres et boss seront présents, contrairement à RE3 Remake qui avait fait l’impasse sur certains ennemis emblématiques.

Chris Redfield sera présent et jouable, mais Claire restera le personnage principal avec un temps de jeu plus conséquent. Bien que Chris affronte à nouveau Wesker, ce combat se déroulera en tant que boss, et le jeu se terminera sous le contrôle de Claire contre Alexia, contrairement à la version originale où Chris affrontait le boss final.

Même si certaines variations et changements de scènes dans le remake de RE2 n’avaient pas fait l’unanimité, Code Veronica suivra la même voie avec de nombreux changements au cours de l’aventure. Les liens nazis de la famille Ashford, abandonnés dans la version originale, seront ici davantage développés.

DuskGolem conclut en précisant qu’il ne partagera plus aucune information sur ce remake de Code Veronica, préférant se consacrer entièrement à Resident Evil: Requiem qu’il attend avec impatience. Il ajoute que Capcom a montré très peu de choses sur Requiem et que beaucoup de joueurs seront extrêmement surpris du contenu à sa sortie.