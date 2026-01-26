Attendu initialement pour le 19 mars 2026 dans le cadre des 25 ans de la franchise, Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered ne sortira pas dans les temps. Koei Tecmo préfère parler de report jusqu’à une date encore indéterminée, soit à moins de deux mois de sa sortie prévue.

C’est le producteur Tomohiko Sho qui annonce la mauvaise nouvelle dans un communiqué de presse partagé ce matin par l’éditeur. Cette décision a été prise dans le but de « satisfaire pleinement les fans » en « améliorant la qualité du jeu » quel que soit le support, c’est-à-dire toutes les plateformes concernées.

Teasé en août dernier, le titre développé par le studio japonais Omega Force avait été officiellement dévoilé lors du dernier Tokyo Game Show. Comme son nom l’indique, Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered regroupera Dynasty Warriors 3 (2001) et Dynasty Warriors 3 Xtreme Legends (2003), tout en profitant d’un gameplay et de graphismes nettement améliorés, ainsi que de cinématiques totalement retravaillées. À tel point que l’on pourrait pratiquement parler de remake pour ce jeu sorti à l’origine sur PlayStation 2 et la première Xbox.

Ce report n’est pas dramatique pour les fans de Musô qui ne manquent pas de contenu récemment, avec l’extension « Visions of Four Heroes » de Dynasty Warriors Origins sortie en même temps que la version Switch 2, ou encore Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Les Chroniques du Sceau) qui vient tout juste de dépasser le million d’exemplaires vendus.

Koei Tecmo et Omega Force prennent donc le temps nécessaire pour peaufiner cette édition remasterisée complète d’un épisode culte de la franchise, préférant retarder la sortie plutôt que de livrer un produit ne répondant pas aux attentes des fans de longue date. Aucune nouvelle fenêtre de sortie n’a été communiquée pour l’instant, les joueurs devront donc patienter avant de pouvoir redécouvrir ce classique dans sa version modernisée.